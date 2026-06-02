Angola: Le théâtre Huíla présente un portrait de la culture angolaise au Portugal

Lubango — La culture angolaise s'est à nouveau affirmé au-delà de ses frontières grâce à la participation du groupe "Luzes ao Palco" de Huíla, avec la pièce "Entre Mares e Marés", présentée au "Festival Tanto Mar", du 26 au 30 mai, dans la ville de Loulé, au Portugal.

La pièce a offert au public portugais un portrait de l'identité, de la mémoire et de la richesse culturelle angolaise, dont l'intrigue est le résultat d'une coproduction entre les groupes Luzes ao Palco de Lubango et Estrelas em Palco de Menongue. Selon le responsable du groupe, Nelson Dongala, le spectacle a rendu hommage à la résistance des peuples et à la préservation de ses racines culturelles. La conception, la mise en scène et la dramaturgie, d'après la source, ont captivé le public par leur expressivité, leur créativité et leur forte composante visuelle.

Le programme comprenait également la projection du documentaire « Os Kataleko » (Les Kataleko), réalisé par le même acteur Nelson Ndongala, qui a fait connaître au public une tradition ancestrale toujours vivante et enracinée dans la culture angolaise. Pour l'artiste comédien, la participation de Huíla à cet échange culturel représente un pas de plus dans la promotion de la culture angolaise à l'étranger, portant avec elle le savoir, les récits et l'identité d'un peuple qui continue de trouver dans l'art un moyen d'affirmer son existence et son héritage.

Le Festival Tanto Mar un événement qui célèbre la langue portugaise et rassemble des groupes venus de différents pays, avec une programmation axée sur le théâtre, les performances et les formes animées. La troupe Huíla, avec 18 ans d'existence et d'un répertoire de plus de 20 pièces de théâtre, toutes à caractère social, a fait son retour sur les scènes portugaises après ses participations en 2004 et 2025. La troupe comprend les acteurs Kassandra Pascoal, Letícia Muty, Justino Carmona et Gervásio Gourgel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres