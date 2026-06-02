Angola: Le ministère du Plan lance un nouveau portail institutionnel

Luanda — Le ministère angolais du Plan a mis en ligne, lundi, son nouveau portail institutionnel destiné à renforcer la communication organisationnelle, à élargir l'accès à l'information publique et à moderniser les mécanismes de diffusion et d'interaction avec les citoyens.

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP, cette nouvelle plateforme numérique met à la disposition du public des contenus institutionnels, des actualités, des publications officielles ainsi que des indicateurs macroéconomiques et sociodémographiques. Le document précise également que le portail permet d'accéder à des informations relatives aux programmes, projets et documents stratégiques du ministère, favorisant ainsi un rapprochement accru entre l'institution, ses partenaires, les investisseurs et les citoyens.

Le communiqué souligne que la plateforme a été conçue pour garantir une plus grande rapidité, une meilleure accessibilité, davantage de transparence et une efficacité accrue dans l'accès à l'information institutionnelle, conformément aux meilleures pratiques en matière de gouvernance numérique et de modernisation administrative.

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Parmi les principales fonctionnalités figurent un annuaire institutionnel et un organigramme interactif, un répertoire numérique de publications et de documents stratégiques, ainsi qu'une version bilingue en portugais et en anglais. À travers cette initiative, le ministère du Plan réaffirme son engagement en faveur de l'innovation institutionnelle, de la transparence administrative, de la diffusion d'une information publique de qualité ainsi que du renforcement du contrôle citoyen et de la participation du public aux affaires publiques.