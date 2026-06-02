Angola: Un député défend des politiques de réorganisation du secteur des taxis-motos

Ondjiva — Le député de la circonscription provinciale de Cunene, Ireno Nambalo, a plaidé lundi à Ondjiva pour la définition de stratégies de réorganisation du service de mototaxi afin d'enrayer la hausse des accidents de la route.

En marge d'une rencontre de consultation avec l'Amotrang (Association des conducteurs de moto-taxi), il a exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle du service et à la fréquence des accidents de la route impliquant des motos.

Il a indiqué que 75 % des accidents enregistrés dans la zone urbaine d'Ondjiva impliquent des conducteurs de mototaxi, d'où la nécessité de définir des politiques communes de prévention des accidents et de réduction des conséquences des décès et des blessures sur les routes.

Face à cette triste réalité, il a précisé que les députés ont convenu de rencontrer l'association des conducteurs de mototaxi, des organisations de jeunesse, le Département des transports, de la circulation et de la mobilité urbaine, ainsi que la Police nationale afin de définir des stratégies et des mesures concertées pour améliorer la situation sur les routes.

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Il a déclaré qu'il est nécessaire de réorganiser le service de mototaxi dans la province, en particulier dans la ville d'Ondjiva, en privilégiant la formation des usagers au code de la route et l'harmonisation des tarifs et des itinéraires.

Ireno Nambalo a souligné que les restrictions sur l'importation de véhicules d'occasion ont entraîné une prolifération des motos et, par conséquent, une expansion du service de mototaxi.

Il a toutefois fait valoir que « ce service est essentiel car il emploie une grande partie des jeunes les moins instruits et facilite le transport des citoyens. Pour que ce service soit efficace, il est fondamental qu'il soit organisé », a-t-il conclu.

De son côté, la directrice du Secrétariat aux Transports et à la Mobilité Urbaine, Geraldina Paredes, a indiqué que la rencontre visait à mettre en place des mécanismes pour limiter la circulation anarchique des mototaxis, face à la prolifération de ces services.

Elle a déclaré que, conformément au décret présidentiel 123/22 du 30 mai, le cadre légal régissant l'exploitation des taxis-motos établit des règles précises à respecter.

A son tour, le commandant de l'unité de circulation et de sécurité routière de Cunene, le commissaire principal Angelino Sarrote, a indiqué qu'outre la méconnaissance du code de la route, de nombreux accidents sont dus à l'excès de vitesse, aux manoeuvres dangereuses, au non-respect de la signalisation et du code de la route.

Il s'est félicité de la rencontre, qui visait à permettre un échange d'opinions sur le comportement des conducteurs de taxis-motos et des automobilistes en général, ainsi que sur la position de la police fédérale en matière de contrôle routier.

L'officier a insisté sur la nécessité pour les conducteurs de taxis-motos de suivre une formation afin d'obtenir les qualifications requises, ainsi que sur l'importance d'une meilleure organisation des associations.

Le porte-parole de l'Association angolaise des motocyclistes et des transports (Amontrang) à Cunene, Kanuela António, s'est félicité de la réunion, qui visait à définir des stratégies pour organiser l'activité et réduire les accidents de la route.

Selon lui, l'association rencontre actuellement des difficultés à contrôler les mototaxis en raison de l'augmentation quotidienne du nombre de personnes exerçant cette activité.

Il a également souligné les problèmes liés à la surcharge, aux prix abusifs, au non-port d'équipements de protection, à la méconnaissance du Code de la route et à l'implication de conducteurs de mototaxis dans des activités criminelles, notamment le vol de motos et les agressions sexuelles.

Par conséquent, il a encouragé les conducteurs de mototaxis à suivre des formations sur le Code de la route, l'utilisation des équipements de protection et à respecter les limitations de vitesse afin de réduire les accidents.