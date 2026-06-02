Angola: Le Parlement des enfants renforce leur participation aux politiques publiques

Cazombo — Le vice-gouverneur chargé du secteur social, politique et économique du Moxico Leste, Pedro Camilo Sapula, a déclaré ce lundi que la mise en place du Parlement des enfants renforce la participation des petits à l'élaboration des politiques publiques visant à protéger leurs droits, tels qu'ils sont énoncés dans les 11 Engagements envers les enfants.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum provincial des enfants, le responsable a indiqué que la composition du Parlement des enfants représente également une étape importante pour le renforcement de la souveraineté, la participation démocratique et la valorisation de la voix des enfants, leur permettant ainsi de faire valoir leurs droits dans les instances appropriées.

Il a souligné que la province, en instituant ce parlement, franchit une étape significative vers la construction d'une société plus inclusive, où les enfants ne sont plus de simples bénéficiaires des politiques publiques, mais participent activement à l'élaboration de solutions aux problèmes qui les affectent.

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Camilo Sapula espère que le Parlement des enfants sera un espace où les enfants pourront apprendre les valeurs de la démocratie, du dialogue, du respect mutuel et de la responsabilité sociale. Il a exhorté les jeunes parlementaires à être des exemples de dévouement, de discipline, de patriotisme et de solidarité.

Il a lancé un appel aux parents et tuteurs afin qu'ils renforcent leurs investissements dans l'éducation et la protection de leurs enfants, pour qu'ils ne deviennent pas victimes de violences sous toutes leurs formes.

Camilo Sapula a assuré que le gouvernement provincial poursuivra ses efforts pour renforcer les mécanismes de contrôle et garantir la mise en oeuvre effective des 11 engagements envers les enfants dans toutes les municipalités.

Le Parlement des enfants de Moxico Leste est composé de 36 enfants représentant les neuf municipalités.

Ce Parlement est un espace de participation civique et politique qui permet aux enfants de débattre de leurs droits, d'évaluer le respect des 11 engagements envers les enfants et de présenter leurs revendications au gouvernement.

Il fonctionne par le biais d'assemblées municipales, provinciales et nationales, où les jeunes députés représentent leurs provinces.