Angola: Huambo recense 567 cas de violence contre les enfants

Huambo — Cinq cent soixante-sept cas de violence contre les mineurs ont été enregistrés dans la province de Huambo depuis janvier, selon l'Institut national de l'enfance (INAC), contre 493 sur la même période en 2025.

Ces données ont été publiées ce lundi par le directeur local de l'INAC, Eusébio Evaristo, lors de l'événement provincial pour la Journée internationale de l'enfance, célébrée aujourd'hui sous la devise « Municipaliser les 11 engagements, c'est promouvoir les droits de l'enfant ».

Il a souligné que l'abandon et la non-reconnaissance de paternité, l'exploitation des enfants et les abus sexuels étaient les cas les plus préoccupants, notamment dans les municipalités de Caála et de Huambo.

Eusébio Evaristo a déclaré que cette situation devait être inversée par l'ensemble de la société, à commencer par les familles elles-mêmes.

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Le responsable a expliqué que parmi ces cas, on compte celui de mineurs retirés de leur milieu familial sous la promesse de meilleures conditions de vie et ensuite soumis au travail domestique et à d'autres formes d'exploitation.

De son côté, le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavoco, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à défendre les droits des enfants.

Le dirigeant a déclaré que cet événement devait permettre de réfléchir aux problèmes qui touchent les mineurs, tels que la malnutrition chronique, le travail des enfants, la violence et les grossesses précoces.

Angelino Elavoco a lancé un appel à une action concertée de toutes les forces vives de la société, en particulier des familles et des institutions religieuses, afin de lutter contre la violence faite aux enfants, de la prévenir et de signaler les cas de violence.

Alice António, représentant les mineurs présents, a défendu la nécessité d'un engagement institutionnel et social renforcé en faveur de la protection de l'enfance, conformément aux onze engagements.

La Journée internationale de l'enfance (1er juin) a été célébrée pour la première fois en 1950 à l'initiative des Nations Unies, dans le but d'attirer l'attention sur les problèmes rencontrés par les enfants.