Angola: L'archevêque Kamwenho sera inhumé à la Mission catholique de la commune de Huíla

Lubango — Le cercueil contenant la dépouille de l'archevêque émérite de Lubango, Mgr Zacarias Kamwenho, est attendu mardi à Huíla, où il sera inhumé deux jours plus tard, au cimetière de la Mission catholique de la commune de Huíla, en périphérie du chef-lieu de cette province.

Le programme des funérailles, transmis à l'ANGOP, indique que les cérémonies ont débuté ce dimanche par une messe à la cathédrale de Lubango, où se dérouleront les veillées funèbres avec des messes quotidiennes jusqu'à la messe du septième jour, prévue vendredi.

Toutes les activités sont ouvertes à la communauté religieuse et à la population locale, selon le programme.

Avant les funérailles, une messe de recommandation, présidée par des évêques et des prêtres, sera célébrée jeudi à 9h00, selon le programme publié.

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Originaire de la province de Huambo, Mgr Zacarias Kamwenho fut ordonné prêtre en 1961 et nommé professeur à la mission de Bela Vista, sur le Plateau central, où il exerça son ministère pendant huit ans, avant d'être nommé vice-recteur en 1970. Il fut nommé recteur du Grand Séminaire Cristo Rei, dans la même région.

Le 26 août 1974, il fut nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Luanda et consacré le 23 novembre 1974. Il devint responsable du diocèse de Novo Redondo (aujourd'hui Sumbe) le 10 août 1975.

Le 3 mars 1995, il fut nommé évêque coadjuteur, avec droit de succession, auprès de l'archevêque de Lubango, puis consacré archevêque le 15 janvier 1997.

Mgr Zacarias Kamwenho a présidé la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST) et le Comité oecuménique pour la paix en Angola (COIEPA).

Mgr Zacarias Kamwenho, lauréat du prix Sakharov 2001, est décédé samedi dernier à Luanda, des suites d'une maladie, à l'âge de 91 ans.

Ayant atteint l'âge de la retraite en 2009 (75 ans), il a transmis la charge pastorale de l'archidiocèse de Lubango à Mgr Gabriel Mbilingi, qui demeure en fonction.