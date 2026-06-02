Angola: Le ministre de la Justice défend l'excellence des services publics

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a défendu aujourd'hui à Luanda l'excellence comme principe fondamental de la prestation de services publics, affirmant que « le minimum est insuffisant et la médiocrité inacceptable ».

Selon le ministre, qui s'exprimait lors de la séance d'ouverture du XVIIe Conseil consultatif du secteur, qui se tient jusqu'au 2 juin, la qualité des services publics est non négociable.

« Soit c'est excellent, soit on ne le fait pas, car nous rejetons les pratiques improvisées et les solutions provisoires », a-t-il déclaré.

Marcy Lopes a reconnu l'existence de différentes interprétations et pratiques parmi les professionnels du secteur, soulignant la nécessité d'un débat approfondi pour parvenir à une plus grande uniformité dans la prestation des services.

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Pour remédier à cette situation, il a indiqué la mise en oeuvre de manuels de lois et de procédures, ainsi que la mise en place d'un programme intensif de formation technico-professionnelle, tant au niveau national qu'international, couvrant le leadership, la gestion et la spécialisation technique.

Dans le domaine des infrastructures, le ministre a évoqué les investissements en cours pour améliorer les conditions de travail et le service public, notamment la réhabilitation des services insalubres et l'ouverture de nouvelles unités dans diverses provinces, en particulier à Luanda, Bengo, Benguela, Huambo, Moxico Leste, Bié et Lunda-Sul.

Le ministre a également annoncé l'inauguration prochaine de nouveaux services à Luanda, notamment dans les quartiers de Nova Vida, Cazenga, Shopping Popular et Rocha Pinto, incluant des bureaux d'état civil et des services d'identification, afin d'améliorer l'organisation et la qualité du service public.

Un nouveau centre d'immatriculation des véhicules sera installé à Rocha Pinto pour accueillir et réorganiser divers services.

Marcy Lopes a également souligné l'extension des Comités locaux des droits de l'homme à toutes les municipalités, visant à garantir une plus grande proximité et une couverture nationale, ainsi que l'achèvement des complexes de services judiciaires dans les provinces de Bié et d'Uíge.

Le responsable a par ailleurs appelé à la discipline, au respect des hiérarchies et au renforcement de l'esprit d'équipe, considérant que « le succès dépend de chacun ».

Sous la devise « Modernité, intégrité et valorisation du capital humain au service du citoyen », le XVIIe Conseil consultatif réunit des responsables sectoriels de tout le pays, dans le but d'analyser les questions internes et d'harmoniser les procédures.

Le premier jour, les participants abordent des sujets tels que les modifications apportées aux statuts de l'organisation, un bilan des activités et les perspectives de développement du secteur.