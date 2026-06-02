Angola: Campagne de déparasitage - Plus de 627 000 élèves traités à Huambo

Huambo — Plus de 627 000 élèves de 827 écoles de la province de Huambo ont débuté un traitement de déparasitage ce lundi, dans le cadre d'une campagne de prévention des maladies parasitaires et de lutte contre l'absentéisme scolaire.

Cette information a été communiquée par Alberto Praia Tchinhama, chef du département de l'inspection de l'éducation de la région, lors du lancement de cette vaste campagne de déparasitage.

L'initiative concerne 627 487 élèves de moins de 14 ans, répartis dans 827 écoles de 15 des 17 municipalités de la province.

Le responsable a indiqué que le programme visait à prévenir les cas de schistosomiase et de parasitoses intestinales chez les enfants d'âge scolaire.

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Il a précisé que la campagne avait également pour objectif de réduire l'absentéisme scolaire, le décrochage scolaire et les résultats scolaires négatifs enregistrés dans certains établissements.

Il a expliqué que cette action s'inscrit dans le cadre des stratégies de lutte contre les maladies tropicales négligées et de leur prévention, cette initiative étant le fruit d'un effort mené par le ministère de la Santé, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La responsable du Département de la santé publique de la province de Huambo, Jandira Jacques, a sollicité la collaboration des parents et tuteurs pour le déparasitage des élèves concernés.

Elle a encouragé les familles à participer activement au programme, gage du succès de la campagne et de l'amélioration de la santé des élèves.

Durant les sept jours de la campagne, les médicaments praziquantel et albendazole seront administrés dans les 827 écoles sélectionnées dans les 15 municipalités concernées.

Le déparasitage est un traitement antiparasitaire visant à éliminer les vers et parasites intestinaux. Il joue un rôle important dans la prévention de diverses maladies, notamment d'origine tropicale.