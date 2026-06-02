Angola: Le MPLA réaffirme la légitimité de ses organes à soutenir son dirigeant actuel

Luanda — La Commission nationale préparatoire du IXe Congrès ordinaire du MPLA a réaffirmé ce lundi que les organes, instances et organisations sociales du parti peuvent normalement exercer leurs activités et exprimer leur soutien à leur dirigeant actuel, aucun obstacle statutaire ne s'y opposant.

Cette position figure dans le communiqué final de la réunion de la Commission nationale préparatoire du IXe Congrès ordinaire, qui a examiné une lettre présentée, dans le cadre d'un appel hiérarchique, par le militant Francisco Higino Lopes Carneiro.

Dans le communiqué final de la réunion, présidée par la vice-présidente du parti au pouvoir en Angola, Mara Quiosa, la commission précise que les processus électoraux internes sont menés par les organes actuels, conformément aux articles 59 et 77 des statuts du parti, et qu'il n'y a aucune incompatibilité à ce que les dirigeants actuels restent en fonction jusqu'à l'élection des nouveaux organes.

Dans ce contexte, le comité considère que les organes directeurs et les autres structures du MPLA conservent l'intégralité de leurs pouvoirs et responsabilités jusqu'à leur remplacement par les organes élus lors du prochain congrès.

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Le comité relève également qu'il est surprenant qu'un candidat à la présidence du parti ignore que les organes directeurs continuent d'exercer pleinement leurs fonctions durant la période préparatoire au congrès.

Concernant la procédure de candidature, l'instance a indiqué avoir été informée par la sous-commission des candidatures qu'un seul membre, João Lourenço, avait officialisé sa candidature à la présidence du MPLA et que la procédure était en cours.

Selon le document, l'exercice normal des pouvoirs des différents organes du parti ne saurait être confondu avec un traitement inégal à l'égard de ceux qui ont seulement manifesté leur intention de se présenter, sans formaliser leur candidature par le dépôt des documents requis.

La Commission nationale préparatoire rappelle également que le MPLA est régi par ses Statuts, approuvés lors du VIIIe Congrès extraordinaire, et par la loi sur les partis politiques, conformément à la Constitution de la République d'Angola.

Au cours de la réunion, les membres de la commission ont également été informés du soutien matériel et financier prévu pour la tenue des conférences des structures intermédiaires du parti, dans le cadre des préparatifs du IXe Congrès ordinaire.