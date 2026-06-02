Angola: Le pays enregistre une température minimale de 10 degrés Celsius

1 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/DP/LUZ

Luanda — La province de Huíla enregistrera, dans les prochaines 24 heures, la température minimale la plus basse d'Angola (10 degrés Celsius), tandis qu'Uíge, Icole e Bengo et Lunda-Norte, avec 33 degrés, connaîtront les températures les plus élevées du pays.

Selon les prévisions météorologiques de l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), valables du 1er juin 2026 à 18h00 jusqu'au lendemain à la même heure, des températures minimales de 11 degrés sont attendues à Huambo, Bié et Cubango.

Parmi les provinces où les températures devraient être les plus basses figurent également Moxico, Cunene et Cuando (12 oC chacune), ainsi que Lunda-Sul et Moxico Leste (14 oC), Malanje (15 oC) et Uíge (16 oC).

Cependant, l'INAMET prévoit des températures élevées à Bengo (32 oC), à Zaïre, à Lunda-Sul et à Namibe, avec 30 oC chacune, ainsi qu'à Luanda, Cabinda, Malanje, Moxico Leste et Moxico, tous avec 28 oC.

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L'institut prévoit du brouillard matinal dans certaines municipalités des provinces de Luanda, Cabinda, Zaïre, Uíge, Bengo, Icolo e Bengo, Cuanza Norte et Cuanza Sul, et un ciel partiellement nuageux à Malanje, Lunda Norte et Lunda Sul.

Du brouillard matinal est également attendu dans certaines municipalités de Benguela, et un ciel partiellement nuageux à Huambo, Bié, Moxico et Moxico Leste.

À Huíla, Cubango et Cuando, le ciel devrait être partiellement nébuleux, tandis que le ciel sera dégagé dans les provinces de Namibe et Cunene.

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