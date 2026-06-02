Angola: JUCICA rend hommage à Mgr Zacarias Kamwenho pour son engagement en faveur de la réconciliation nationale

Dundo — Cléusio José, secrétaire provincial de la jeunesse du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (JUCICA) à Lunda-Norte, a salué aujourd'hui le rôle crucial joué par l'archevêque Zacarias Kamwenho dans la construction de la paix et la réconciliation nationale.

Réagissant au décès de l'archevêque, Cléusio José a souligné que Mgr Zacarias Kamwenho, de par sa position ecclésiastique et humaniste, était toujours un homme de conviction et un artisan du bien. Selon lui, l'Église catholique et l'Angola perdent ainsi une personne charismatique et bienveillante.

« L'archevêque Zacarias était largement reconnu comme l'une des voix les plus respectées de l'Église angolaise », a-t-il insisté, ajoutant que sa parole avait un poids considérable en matière d'éthique, de justice sociale, de droits humains et de réconciliation nationale.

Selon le secrétaire de JUCICA, Zacarias Kamwenho était présent en permanence dans le pays et à la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), ayant joué un rôle important dans le rapprochement des parties en conflit et dans la promotion de la paix.

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Cléusio José a souligné que le défunt laisse derrière lui l'héritage d'un pasteur engagé pour la paix, la démocratie, la dignité humaine et l'unité des Angolais.

Il a également mentionné le Prix Sakharov pour la liberté de pensée, décerné à Mgr Zacarias Kamwenho en 2001, comme une reconnaissance de son engagement, ainsi que le fait qu'il ait été le dernier évêque de la CEAST élu en 1975.

Mgr Zacarias Kamwenho est décédé samedi à Luanda, des suites d'une maladie, à l'âge de 91 ans. Il était jusqu'à présent archevêque émérite de Lubango, dans la province de Huíla.

Sa dépouille sera transférée mardi dans la province de Huíla où elle sera inhumée jeudi.