Angola: Le gouvernement de Lunda-Sul attristé par le décès de Mgr Kamwenho

Saurimo — Le gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias, a exprimé ce lundi sa profonde tristesse suite au décès de Mgr Zacarias Kamwenho, survenu le 29 mai à Luanda des suites d'une maladie.

Dans une note reçue par l'ANGOP, le dirigeant souligne les qualités du défunt, figure marquante du processus de paix qui a mis fin à la guerre civile angolaise, notamment en sa qualité de président de la Commission épiscopale Justice et Paix de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST).

Le document précise que Mgr Kamwenho était une figure incontournable de l'Église catholique, un mentor et un guide spirituel, un chef spirituel pour les fidèles.

« Face à ce tragique événement et à cette perte irréparable, le gouvernement provincial de Lunda-Sul, au nom du gouverneur Gildo Matias et de la population, s'associe à la douleur et au deuil de l'Église catholique, de la famille et des amis », indique le communiqué.

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Originaire de la province de Huambo, Mgr Zacarias Kamwenho fut ordonné prêtre en 1961 et nommé professeur à la mission de Bela Vista, sur le Plateau central, où il exerça son ministère pendant huit ans, avant d'être nommé vice-recteur en 1970.

Natif de la municipalité de Bailundo, dans la province de Huambo, il fut nommé recteur du Grand Séminaire Cristo Rei, dans la même région.

Le 26 août 1974, il fut nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Luanda et consacré le 23 novembre 1974. Il devint responsable du diocèse de Novo Redondo (aujourd'hui Sumbe) le 10 août 1975.

Le 3 mars 1995, il fut nommé évêque coadjuteur, avec droit de succession, auprès de l'archevêque de Lubango, puis consacré archevêque le 15 janvier 1997. Il prit sa retraite à l'âge de 75 ans, en septembre 2009.

Mgr Zacarias Kamwenho a présidé la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST) et le Comité oecuménique pour la paix en Angola (COIEPA).

En 2001, il a joué le rôle de médiateur dans le conflit armé qui ravageait l'Angola et, pour son rôle dans le processus de paix, il a été nommé co-lauréat du Prix Sakharov pour la liberté de pensée par le Parlement européen la même année.