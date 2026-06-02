Congo-Brazzaville: Partenariat - Le CEO et l'ONG Pratic s'accordent pour la souveraineté numérique

Le Centre d'excellence d'Oyo (CEO) pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et l'Organisation non gouvernementale (ONG) Pratic ont signé, le 29 mai à Pointe-Noire, un accord en vue de bâtir des fondements de la souveraineté numérique du Congo voire de l'Afrique centrale.

L'accord entre le CEO et l'ONG Pratic permet aux deux institutions de promouvoir le développement des projets structurants dans le domaine du nexus énergétique-numérique, de soutenir les initiatives liées à l'efficacité énergétique et aux infrastructures numériques, de développer un « think thank » régional dédié aux enjeux du numériques, de l'énergie et des télécommunications.

Selon le président de l'ONG Pratic, Luc Missidimbazi, « C'est un partenariat innovant avec pour but de créer un écosystème autour de la mutualisation des infrastructures de télécommunications numériques et énergétiques, de produire des solutions pour notre pays. Ce qui permettra d'attirer de nouveaux partenaires, notamment les entreprises qui ont des problèmes de conservation des données, de fiabilité, de souveraineté ».

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Saluant l'initiative de mutualisation des infrastructures numériques et énergétiques, Gloire Adolphe Mbou, expert en énergie renouvelable à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, a expliqué que le CEO et l'ONG Pratic se mettent ensemble pour voir comment mettre en place des data centers numériques qui prendront en compte l'aspect énergétique.

En marge de la signature du protocole d'accord entre le CEO et l'ONG Pratic, il y a eu un « think thank » sur diverses problématiques, entre autres, les enjeux de la souveraineté numérique, l'efficacité énergétique appliquée aux infrastructures numériques et télécoms.

Aussi, les experts ont effectué une visite à la Centrale électrique du Congo en vue d'évaluer le potentiel énergétique du site et d'étudier la faisabilité d'un data center régional adossé à la centrale à gaz de Côte-Matève, à Pointe-Noire. « On a le plaisir de recevoir cette délégation pour faire connaître notre centrale qui est au coeur de la production énergétique du pays », a déclaré Gianmaria Pozzoli, directeur général de ladite centrale.