Congo-Brazzaville: Camp Bilyf 2026 - De nombreux jeunes congolais attendus à Oyo

Brazzaville international leadership youth forum (Bilyf) organisera, du 1er au 10 août prochain à Oyo, dans le département de la Cuvette, le Camp de la jeunesse 2026.

Placée sur le thème « Jeunes, levons-nous et bâtissons », la rencontre de dix jours sera patronnée par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondelé, a annoncé le comité d'organisation présidé par Précieux Massouemé. Présenté comme le rendez-vous de la jeunesse, le Camp Bilyf 2026 regroupera des centaines de jeunes autour du leadership, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'autonomisation et de la formation professionnelle. Le but étant, entre autres, de leur donner les rudiments pour bâtir le Congo de demain.

Au programme des activités, des conférences, des ateliers pratiques, des séances de développement personnel, des activités sportives et culturelles ainsi que des rencontres avec des entrepreneurs et des partenaires institutionnels. Pour le comité d'organisation, il s'agit d'une invitation à l'action adressée à une génération appelée à jouer un rôle déterminant dans le développement du Congo et de l'Afrique.

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À travers cette initiative, le Bilyf entend, en effet, renforcer les capacités des jeunes, promouvoir l'esprit d'entreprise, encourager l'engagement citoyen et mettre en lumière les talents congolais. C'est également une occasion de consolider les liens entre les jeunes de différentes localités du pays et de favoriser l'émergence d'une conscience panafricaine fondée sur la solidarité, l'innovation et le leadership.

S'agissant du choix de la commune d'Oyo, les organisateurs évoquent un cadre idéal qui offre des meilleures conditions pour favoriser les échanges, le partage d'expériences et la construction d'un réseau national de jeunes leaders porteurs de projets et d'ambitions nouvelles.