Angola: L'INAC préconise des mesures strictes contre les auteurs de violations des droits de l'enfant

Le directeur provincial de l'Institut national pour l'enfance (INAC) de Cunene, Hélder dos Santos, a suggéré lundi à Ondjiva le renforcement des sanctions contre les auteurs de violations des droits de l'enfant, afin de garantir leur bien-être.

Se confiant à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, le 1er juin, il a déclaré qu'il était nécessaire de sanctionner sévèrement ceux qui violent les droits des enfants et portent atteinte à leur intégrité physique et psychologique.

Il a précisé que la situation des enfants se caractérise par trois principaux types de maltraitance : les violences sexuelles, l'abandon paternel et la négligence, la plus grande préoccupation étant les mauvais traitements et les violations de leurs droits.

Hélder dos Santos a ajouté que sur les 222 cas de maltraitance infantile enregistrés entre janvier et mai de cette année, 19 cas de violences sexuelles, 120 de déni de paternité et 49 de négligence étaient particulièrement préoccupants.

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Le responsable a également décrit l'enregistrement de six cas d'exploitation du travail des enfants, cinq cas de violence physique et cinq cas de violence psychologique, quatre homicides, dix litiges relatifs à la garde d'enfants, deux cas d'abandon, un cas d'enlèvement d'enfant et un cas de démêlés avec la justice.

« Pour inverser cette situation, nous devons tous nous engager à promouvoir le bien-être des mineurs, car il est impossible pour les enfants de vivre en harmonie sans que leurs droits soient protégés », a-t-il souligné.

Il a exhorté les parents et les tuteurs à assumer leurs responsabilités en matière de soins aux enfants, notamment en ce qui concerne l'alimentation, l'éducation et les soins de santé, afin de favoriser leur développement physique et intellectuel.

Selon lui, une culture du signalement des cas de maltraitance infantile au sein des familles est fondamentale, considérant que le foyer est le lieu où les enfants doivent se sentir le plus en sécurité.