Angola: Les enfants plaident pour des lois plus sévères contre la maltraitance infantile

Saurimo — Des enfants de la province de Lunda-Sul, dans la municipalité de Saurimo, ont lancé ce lundi un appel en faveur de lois plus strictes contre l'abandon des enfants par les pères, le travail infantile et l'exploitation des enfants, les violences physiques, psychologiques et sexuelles.

Dayana Mussumari, 10 ans, qui a lu le message des enfants à l'occasion du 1er juin, a déclaré que les lois devraient être plus sévères pour ceux qui maltraitent les enfants car ces derniers méritent amour, affection, protection, éducation et santé. Elle a ajouté que les parents et les tuteurs ont une grande responsabilité dans la prise en charge des mineurs et qu'il est important d'accompagner les enfants dans leur développement, de dialoguer avec eux, de leur transmettre de bonnes valeurs et de leur assurer un environnement sûr et heureux.

« Lorsque les parents prennent bien soin de leurs enfants, ils contribuent à bâtir un avenir meilleur pour la famille et pour la société. Ainsi, des enfants heureux et protégés deviennent des adultes responsables, prêts à affronter la vie », a-t-elle souligné. Elle a exhorté les parents et les tuteurs à accorder plus d'attention, d'amour et de respect à tous les enfants d'Angola, en particulier ceux de Lunda-Sul.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, Dayana Mussumari a déclaré que les enfants de la province de Lunda-Sul ont le devoir de prendre soin des biens publics, notamment les écoles, les jardins, les hôpitaux, les routes et les bancs publics, car tout appartient à tous et sert le bien commun. Plus de 400 enfants des municipalités de Saurimo, Cassengo et Muangueji ont participé à l'événement. Ils ont reçu des goûters et des jouets, en présence de représentants du gouvernement, de parents et de tuteurs.