Angola: Mgr Zacarias Kamwenho a consacré sa vie à la paix et à la réconciliation nationale

Ondjiva — L'évêque du diocèse d'Ondjiva, dans la province de Cunene, Mgr Pio Hipunhati, a rendu hommage lundi à Mgr Zacarias Kamwenho, le qualifiant de pilier de l'Église en Angola ayant consacré toute sa vie au service de l'Évangile, de la paix et de la réconciliation entre les Angolais.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP à la suite du décès de l'archevêque émérite de Lubango, survenu le 29 mai à Luanda des suites d'une maladie, Mgr Pio Hipunhati a rappelé que le prélat avait consacré 65 années au sacerdoce, dont 52 comme évêque, au service de Dieu et de ses frères. Il a souligné que Mgr Zacarias Kamwenho avait été pendant de nombreuses années archevêque métropolitain d'Ondjiva, demeurant une figure proche des fidèles, reconnue pour sa bienveillance, sa simplicité et sa capacité à transmettre ses enseignements.

Selon l'évêque d'Ondjiva, au-delà de sa mission ecclésiastique, l'archevêque émérite s'est illustré à plusieurs étapes de la vie sociale angolaise par son engagement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et de la défense de la dignité humaine. Mgr Pio Hipunhati a indiqué que le défunt était un évêque cohérent dans son action pastorale, capable de faire siennes les joies et les souffrances des hommes, conformément à la mission de l'Église. À ce titre, il a œuvré sans relâche à la recherche de la paix, dirigeant notamment le Comité oecuménique pour la paix en Angola (COIEPA), engagement qui lui a valu une reconnaissance internationale avec l'attribution du Prix Sakharov.

« Mgr Kamwenho est un père dans la foi qui laisse un précieux héritage d'évangélisation. Il appartient à la deuxième génération des évêques de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé-et-Príncipe (CEAST) ainsi qu'à la première génération d'évêques de l'Angola indépendante », a-t-il déclaré.

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L'évêque a par ailleurs appelé les Angolais à mettre en pratique les enseignements légués par le prélat afin de préserver son héritage, qui dépasse le cadre de l'Église et de la communauté chrétienne pour s'adresser à tous les hommes et femmes de bonne volonté du pays. Selon lui, en continuant à cultiver la paix, l'harmonie, la réconciliation au quotidien et l'amour du prochain, les Angolais perpétuent l'oeuvre et les valeurs que Mgr Zacarias Kamwenho a défendues durant plusieurs décennies.