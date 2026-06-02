Algérie: Les autorités interdisent l'accès aux forêts pour éviter les incendies cet été

Pour faire face au risque d'incendies dévastateurs qui sévissent en Algérie pendant l'été, les autorités ont instauré par décret une interdiction totale de présence humaine dans les forêts jusqu'à la fin du mois d'octobre. En cas de non-respect de la réglementation désormais en vigueur, les sanctions pourraient être lourdes. Avec cette mesure, l'Algérie souhaite réduire au maximum les risques de départs de feu.

En voiture, à pied, ou à vélo ; amateurs de barbecues, feux de camp, pique-niques ou simplement de longues balades... Il est désormais impossible de se rendre en forêt. Les autorités algériennes sont claires : en cas d'infraction, les peines prévues peuvent aller de deux à six mois d'emprisonnement, assorties de lourdes amendes.

Avant de connaître une portée nationale, l'interdiction de se rendre en forêt avait été décidée localement à Tizi Ouzou, à l'est d'Alger, pour une durée s'étalant jusque fin novembre 2026.

Une centaine de drones

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Pour assurer un quadrillage efficace, la Direction générale des forêts ne lésine pas sur les moyens déployés pour assurer la surveillance. Plus d'une centaine de drones et près de 6 000 agents sont chargés d'assurer la détection des départs de feu. L'attention des autorités se porte notamment sur l'est du pays, aux environs de Béjaïa et Sétif, trois zones figurant régulièrement parmi celles les plus touchées par les flammes ces dernières années.

La région de Kabylie a été durement touchée durant l'été 2021, au moins 90 personnes sont mortes et plus de 100 000 hectares de végétation sont partis en fumée.