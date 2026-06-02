Angola: Le président de la Cour suprême participe au Congrès international sur l'État de droit

Luanda — Le président de la Cour suprême, Norberto Sodré João, participe lundi et mardi à Brasília, au Brésil, au Congrès international sur l'État de droit et la déontologie judiciaire.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, cet événement réunit des représentants des plus hautes instances judiciaires, des organisations internationales et des experts d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie afin de débattre des enjeux actuels liés à la justice, à l'intégrité judiciaire et à la consolidation de l'État de droit.

Norberto Sodré João dirige la délégation angolaise, qui comprend l'ambassadeur d'Angola au Brésil, Manuel Eduardo Bravo, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer la coopération internationale et la diplomatie judiciaire.

Sous le thème « Justice forte, société sûre, avenir durable », le congrès aborde des sujets tels que l'indépendance de la justice, la déontologie et l'intégrité institutionnelle, la transparence, la responsabilité, la coopération judiciaire internationale et les défis posés par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'administration de la justice.

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Le deuxième jour des travaux, le magistrat angolais participera à la table ronde internationale sur l'intégrité judiciaire, qui réunira également des représentants du Portugal, de l'Indonésie, du Costa Rica, du Sénégal, du Brésil et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Les débats porteront sur des questions liées à l'éthique institutionnelle, à la confiance du public dans le système judiciaire, à l'intégrité des magistrats et au rôle des institutions judiciaires dans la préservation et le renforcement de l'État de droit.

La participation de l'Angola à cette rencontre réaffirme l'engagement de la Cour suprême à promouvoir un système judiciaire indépendant, éthique et moderne, conforme aux normes internationales les plus élevées en matière de gouvernance judiciaire.

En marge du congrès, des rencontres sont prévues avec des représentants de juridictions supérieures, d'organisations internationales et de réseaux judiciaires de différents continents, afin d'approfondir la coopération technique et l'échange d'expériences dans les domaines de la gestion judiciaire, de l'éthique judiciaire et de la transformation numérique de la justice.

La présence du président de la Cour suprême à ce forum international constitue une nouvelle étape dans le renforcement du rayonnement du pouvoir judiciaire angolais à l'étranger et dans la consolidation des relations de coopération avec des institutions similaires dans différentes régions du monde.