Afrique: Formation des régulateurs et exploitants des transports publics angolais en Afrique du Sud

Luanda — Les régulateurs et exploitants des transports publics angolais ont participé du 25 au 29 mai, au Cap, en Afrique du Sud, à une formation sur l'amélioration de la mobilité urbaine.

Cette initiative, à laquelle ont également participé des représentants de l'administration locale, s'inscrit dans le cadre du projet « Mobilité urbaine durable en Angola », financé par la Banque mondiale via une convention de subvention signée en juin 2025, selon un communiqué de l'Agence nationale des transports terrestres (ANTT) parvenu mardi à l'ANGOP.

Au cours de cette formation, les participants ont découvert les stratégies sud-africaines d'amélioration de la mobilité urbaine, notamment en matière d'organisation du secteur des minibus, de renouvellement des flottes, de réglementation, de soutien financier et d'amélioration de la qualité des services offerts aux passagers.

Selon le document, le programme a abordé des thèmes tels que la « Gestion des opérations de bus », le « Contrats de service », la « Transition vers les bus électriques » et la « Planification des opérations régulières », ainsi que des exemples de bonnes pratiques de Kampala (Ouganda) et de Maputo (Mozambique) en matière de réorganisation des transports publics.

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Les participants ont visité la gare centrale du Cap et la compagnie Golden Arrow Bus Services, ce qui leur a permis d'observer le fonctionnement des infrastructures et des opérations de transport public modernes.

La délégation angolaise était conduite par le directeur des études et des projets de l'ANTT, Juvenal Abraão, et comprenait des représentants de la Société nationale intégrée de billetterie (ENBI), des Gouvernorats provinciaux de Benguela et de Huíla, ainsi que des associations d'opérateurs de transport et de chauffeurs de taxi.

Le renforcement des capacités s'inscrit dans la stratégie du secteur des transports angolais visant à consolider les capacités des collectivités locales et des opérateurs, contribuant ainsi à la mise en oeuvre de solutions de mobilité plus efficaces et durables, adaptées au contexte national.