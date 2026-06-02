Angola: Le pays souligne le rôle du Cadre de coopération de l'ONU pour le développement durable

Luanda — L'Angola a souligné, lundi au siège des Nations Unies, le rôle fondamental du Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour appuyer la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2023-2027, du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Cette position a été exprimée par le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, lors du dialogue de haut niveau avec le Secrétaire général de l'ONU sur le rapport d'application de la résolution 79/226 de l'Assemblée générale concernant les activités opérationnelles du Conseil économique et social (ECOSOC) pour le segment du développement.

À cette occasion, le diplomate a déclaré que l'Angola soutient les efforts déployés pour renforcer la réactivité et la flexibilité des équipes des Nations Unies dans les pays, tout en garantissant l'accès à l'expertise nécessaire pour répondre efficacement aux priorités nationales de développement.

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Francisco José da Cruz a également exprimé son inquiétude quant aux difficultés de financement persistantes auxquelles est confronté le système des coordonnateurs résidents et a souligné que les attentes accrues concernant sa performance devaient s'accompagner de ressources adéquates, prévisibles et durables.

Dans ce contexte, il a salué les initiatives visant à renforcer le modèle de financement du système des coordonnateurs résidents et à préserver les capacités essentielles des bureaux concernés, considérées comme fondamentales pour la coordination et le soutien efficaces des programmes nationaux.

Selon le représentant angolais, le processus de discussion de l'Initiative UN80 doit garantir que les mesures visant à accroître l'efficacité renforcent, et non n'affaiblissent, le pilier du développement des Nations Unies.

Le diplomate a également réaffirmé l'engagement de l'Angola à œuvrer avec les États membres et le système des Nations Unies pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et promouvoir le développement durable pour tous.

Lundi également, Francisco José da Cruz a participé à un dialogue avec la présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable sur le Bureau de la coordination du développement et le système des coordonnateurs résidents.

Lors de son intervention, il a déclaré que le système des coordinateurs résidents s'est imposé comme un mécanisme de plus en plus efficace pour promouvoir la cohérence des actions de l'ONU et aligner l'appui de l'Organisation sur les priorités et les besoins de développement des pays.

Il a également mentionné que l'Angola apprécie la contribution du Bureau du Coordonnateur résident à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies pour le développement durable 2024-2028, considérant ces fonctions comme essentielles pour accélérer les progrès vers les Objectifs de développement durable.