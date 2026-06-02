Angola: Le MAT considère Dom Zacarias comme un défenseur des droits de l'homme

Luanda — Le ministère de l'Administration du Territoire (MAT) a rendu hommage, ce lundi, à l'archevêque émérite de Lubango, Dom Zacarias Kamwenho, le décrivant comme un homme engagé pour les plus démunis et un défenseur des droits humains.

Dans un communiqué de condoléances suite au décès de Dom Zacarias Kamwenho, survenu vendredi dernier, le MAT souligne le rôle de l'évêque dans la promotion de la paix et de la réconciliation nationale.

Le communiqué met en avant sa contribution aux accords de paix qui ont mis fin à la guerre civile angolaise en 2002, contribution qui lui a valu le prix Sakharov.

Le communiqué ajoute que Dom Zacarias laisse un héritage marqué par la promotion constante des valeurs de dignité humaine et du dialogue comme instrument de compréhension et de progrès social.

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Il souligne que son héritage, en tant que voix prophétique dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'Angola, inspire les générations et restera un exemple de courage.

« En ces moments de douleur et de deuil, le ministère de l'Administration du Territoire présente ses plus sincères condoléances à la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé, à la famille endeuillée, aux fidèles de l'archidiocèse de Lubango, aux Soeurs franciscaines de la Visitation de Marie et à tout le peuple angolais », indique le communiqué.

Originaire de la municipalité de Bailundo, dans la province de Huambo, il avait été nommé recteur du Grand Séminaire Cristo Rei, situé dans la même région.

Le 26 août 1974, il fut nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Luanda et consacré le 23 novembre 1974. Il devint archevêque de Novo Redondo (aujourd'hui Sumbe) le 10 août 1975.

Le 3 mars 1995, il fut nommé évêque coadjuteur, avec droit de succession, auprès de l'archevêque de Lubango, puis consacré archevêque le 15 janvier 1997.

Il prit sa retraite à l'âge de 75 ans en septembre 2009.

Dom Zacarias Kamwenho présida la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST) et le Comité oecuménique pour la paix en Angola (COIEPA).

En 2001, il a joué un rôle de médiateur dans le conflit armé qui ravageait le pays et, pour sa contribution au processus de paix, il a été désigné la même année colauréat du prix Sakharov pour la liberté de pensée par le Parlement européen.