Angola: Cabinda met en place des équipes de surveillance épidémiologique à la frontière avec la RDC

1 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/JL/SB

Cabinda — Des équipes de surveillance épidémiologique ont été déployées à plusieurs postes frontières de la province de Cabinda avec la République démocratique du Congo (RDC) afin de prévenir d'éventuels cas d'Ebola, qui ravage actuellement le pays voisin.

Selon le secrétaire provincial à la Santé, Ruben da Fátima Buco, s'exprimant devant la presse à l'issue d'une réunion de la commission multisectorielle présidée par la gouverneure Suzana de Abreu, Cabinda n'a pour l'instant enregistré aucun cas suspect d'Ebola.

« Les équipes techniques déployées aux différents points de passage frontaliers de notre province sont prêtes à faire face à toute éventualité de cas suspects de cette maladie mortelle, qui frappe à nouveau la RDC voisine », a-t-il assuré.

Concernant la variole du singe, il a indiqué que quatre nouveaux échantillons provenant de cas suspects ont été envoyés aux laboratoires de l'Institut national de la recherche en santé (INIS) à Luanda.

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La province de Cabinda, a-t-il déclaré, surveille actuellement neuf cas confirmés de variole du singe, dont sept dans la municipalité de Cabinda et deux à Belize.

Il a assuré que la situation sanitaire est sous contrôle des autorités locales, malgré l'enregistrement, ces derniers jours, de quelques cas suspects de variole du singe.

Outre Cabinda, la province d'Uíge a également signalé quatre cas confirmés de variole du singe.

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