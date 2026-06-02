Angola: Le Campus universitaire de l'URNM va accueillir 10 000 étudiants

Malanje — La province de Malanje bénéficiera, d'ici 18 mois, d'un nouveau campus de l'Université Reine Njinga a Mbande (URNM), pouvant accueillir 10 000 étudiants répartis dans six unités organisationnelles.

La première pierre de cette infrastructure universitaire, qui sera construite dans le quartier de Cangambo Oeste sur une superficie de 37 000 mètres carrés et pour un budget de plus de 172 millions d/euros, a été posée aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira.

Le projet comprend six unités organisationnelles : les facultés de droit, d'économie, de sciences sociales et humaines, de médecine et de santé, d'agriculture et de zootechnie, ainsi qu'un Institut polytechnique supérieur.

Outre les salles de classe et les laboratoires, le campus comprendra des résidences universitaires d'une capacité d'environ 700 places, destinées à accueillir des étudiants venant d'autres régions du pays.

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Lors de la cérémonie de remise du projet, le ministre a souligné que l'infrastructure répond aux défis d'une province à fort potentiel agricole et économique, la considérant comme un pilier fondamental de la diversification de l'économie nationale.

Le gouvernant a insisté sur le caractère historique de ce projet en matière d'investissement public dans l'enseignement supérieur et sur le fait qu'il s'agit de l'une des plus grandes infrastructures universitaires jamais construites en Angola.

Selon lui, le campus universitaire, qui sera doté de divers services, notamment des laboratoires modernes, des bibliothèques, des résidences et des centres technologiques, témoigne de l'engagement de l'État en faveur du développement, de la modernisation et de l'accès à l'enseignement supérieur.

Le gouvernant a souligné que l'Université Reine Njinga de Mbande dispose actuellement d'une capacité d'accueil d'environ 3 700 étudiants et propose 15 cursus.

Grâce à ce projet, l'URNM triplera ce nombre pour atteindre 10 000 étudiants et élargira l'accès à l'enseignement supérieur à Malanje et dans les provinces voisines.

Parallèlement, le vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques, Franco Mufinda, a déclaré que ce projet concrétisait un rêve de longue date de la population et renforçait le patrimoine historique et culturel de la région, rendant hommage à la reine Njinga a Mbande, qui a donné son nom à l'université.

Franco Mufinda a garanti le plein soutien du gouvernement provincial au strict respect des délais contractuels fixés.

De son côté, le recteur de l'URNM, Eduardo Ekundi Valentim, a considéré la construction de ce bâtiment comme un tournant historique pour l'établissement, qui rencontre actuellement des difficultés liées au manque d'infrastructures propres pour la plupart de ses services.

Le responsable a assuré que l'investissement financier et la stratégie de l'Exécutif se traduiraient par un enseignement de qualité et la formation d'un personnel hautement qualifié, contribuant ainsi au développement de la province et du pays.

Il a précisé que l'université proposera 30 formations et que l'élaboration des programmes a déjà commencé.