Angola: Brent coté à 94,78 $US le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de mardi sur le marché à terme de Londres à 94,78 $US, après avoir clôturé la séance précédente à 94,98 $US.

Lundi, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 92,20 $US et 97,79 $US, selon le site spécialisé « investor.com ».

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également un point de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 $US le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.