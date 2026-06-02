Angola: Une neurologue souligne l'importance d'un système nerveux sain chez l'enfant

Lubango — Afin de garantir le bon développement du système nerveux de l'enfant, la neurologue Eldione Zebedeu a recommandé ce mardi la planification de la grossesse, des consultations prénatales régulières, une alimentation équilibrée et la prévention des infections.

La spécialiste a également souligné l'importance d'un accouchement assisté par des professionnels qualifiés et d'un suivi du développement de l'enfant après la naissance, permettant ainsi un dépistage et une intervention précoces en cas d'éventuelles anomalies neurologiques.

Ces déclarations ont été faites lors d'une table ronde sur le thème « Développement intégral de l'enfant », organisée à l'ISCED-Huíla par le Gouvernorat provincial, dans le cadre des activités de la Journée de l'enfant 2026, qui vise à promouvoir le développement de l'enfant et à prévenir les risques dès la période prénatale.

Selon le médecin, le système nerveux est l'une des premières structures à se former dans le corps humain. Son développement débute entre la troisième et la quatrième semaine de gestation, une phase considérée comme cruciale pour la formation du cerveau et de la moelle épinière.

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Eldione Zebedeu a expliqué que cette période initiale est cruciale pour l'organisation des structures neurologiques essentielles, qui influenceront le développement cognitif, moteur et émotionnel de l'enfant tout au long de sa vie.

Elle a également souligné l'importance des consultations prénatales régulières, précisant qu'elles permettent de suivre le déroulement de la grossesse et de conseiller les femmes enceintes sur les pratiques réduisant les risques pour le foetus.

Selon le médecin, la prise en charge prénatale tardive est fréquente, ce qui limite la prévention des complications et diminue l'efficacité des interventions médicales.

La spécialiste a ajouté que des facteurs tels que les carences nutritionnelles, les infections pendant la grossesse et l'absence de suivi médical adéquat peuvent nuire au développement embryonnaire.

Eldione Zebedeu a également insisté sur l'importance d'une intervention précoce après la naissance, notamment dans les situations à haut risque comme le manque d'oxygène à l'accouchement, qui peut compromettre le développement neurologique de l'enfant.

La neurologue a souligné que l'investissement dans la santé maternelle et infantile devrait être une priorité pour les familles, les institutions de santé et la société en général, rappelant que la prévention reste la stratégie la plus efficace pour garantir un développement neurologique sain.