Angola: Basketball - Pep Claros convoque 27 joueurs

Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basketball d'Angola, Pep Claros, a convoqué ce mardi 27 joueurs pour la sélection préliminaire en vue de la 3e fenêtre de qualification africaine pour la Coupe du monde Qatar 2027, qui se déroulera à Luanda du 2 au 5 juillet.

Parmi les absents figure le pivot Silvio de Sousa, qui manque à nouveau la sélection, comme lors de la précédente fenêtre.

Les nouveaux venus dans le groupe sont le meneur Eric Amândio, champion d'Afrique des moins de 16 ans, et le pivot João Mbando, de l'Académie Akira.

Outre l'Angola, le groupe D comprend les équipes nationales du Mali, de l'Égypte et de l'Ouganda.

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Le Mali est en tête avec 6 points, suivi de l'Angola avec 5 points. L'Égypte suit avec seulement 4 points, tandis que l'Ouganda ferme la marche avec 3 points.

La fenêtre précédente s'est tenue à Alexandrie, en Égypte, du 26 février au 1er mars.

Meneurs : Childe Dundão (Petro de Luanda), Eric Amândio (Fundacion CB Canarias), Francisco Eduardo (Interclube), Timoteo Txinalua (Interclube)

Arrières : Simeon Kalemba (Denain Voltaire/France), Gerson Lukeny (Petro de Luanda), Selton Miguel (Nevezis Kédainian/Lituanie), Mateus Suculate (Akira Academy)

ailiers : Eduardo Francisco (Sport Lisboa e Benfica), Milton Valente (Petro de Luanda), Bamba Cissé (Primeiro d'Agosto), Luís Pereira (Jaén Paraiso Interior CB/Espagne), Joel Pinto (Nem Mexico Military Institute/USA), Marcelo João (Primeiro d'Agosto), Julião Manuel (Interclub/U19)

Ailiers forts : João Fernandes (Sporting Clube de Portugal), Aboubakar Gakou (Petro de Luanda), Macachi Braz (Basket Corunha), Islando Manuel (Sporting de Luanda) Melvyn da Silva (Charleville - Mézières /France)

Pivots : Bruno Fernando (Partizan Nis /Serbie) Kevin Kokila (JL Bourg - Em Bresse /France) Cléusio Castro (Petro de Luanda) René Kingidi (Sporting de Luanda B), Wilson Cassav (Interclube) Teotónio Dó (Galitos FC Basket / Portugal) António Mbando (Akira Academy).