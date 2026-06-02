Angola: Alerte sur l'importance du dépistage précoce des troubles auditifs chez l'enfant

Lubango — Le dépistage précoce des troubles auditifs chez l'enfant est fondamental pour garantir un développement langagier, un apprentissage et une intégration sociale adéquats, a averti ce mardi, à Lubango, l'oto-rhino-laryngologiste Abilene Lucas.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, en marge d'une table ronde sur le thème « Développement intégré de l'enfant », organisée par le Gouvernorat provincial et l'ISCED -Huíla dans le cadre de la Journée internationale de l'enfance, la spécialiste a souligné que la prise en charge auditive devrait débuter dès la grossesse et être renforcée immédiatement après la naissance par un dépistage auditif néonatal.

Le médecin a expliqué qu'un dépistage précoce permet de détecter les anomalies du système auditif dès les premiers instants de la vie, ce qui permet des interventions rapides et efficaces.

Elle médecin a insisté sur le fait qu'un diagnostic précoce est crucial pour éviter les retards de langage et les difficultés d'apprentissage ultérieures.

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Cette intervention a eu lieu lors d'une discussion sur la santé auditive des enfants, au cours de laquelle le spécialiste a attiré l'attention sur l'impact des troubles auditifs non diagnostiqués.

À Lubango, le médecin a mis en garde contre le fait que de nombreuses difficultés auditives sont souvent confondues par les parents avec de l'inattention, de la distraction ou de la paresse chez l'enfant.

Selon la spécialiste, cette interprétation erronée peut retarder considérablement le diagnostic et la mise en place d'un traitement adapté.

Parmi les principales causes de déficience auditive chez l'enfant, Abilene Lucas a cité les otites, ainsi que les pertes auditives de différents degrés.

Elle a également mentionné que certaines maladies respiratoires peuvent affecter le fonctionnement du système auditif, aggravant ainsi le tableau clinique chez l'enfant.

Le médecin a aussi alerté sur les signes avant-coureurs tels que les difficultés de communication, le retard de langage et l'absence de réaction aux stimuli sonores.

Elle a préconisé des dépistages réguliers chez les enfants d'âge préscolaire afin de prévenir et de détecter précocement d'éventuels problèmes.

La spécialiste a appelé à une plus grande vigilance de la part des parents et des enseignants, insistant sur la nécessité d'une coordination entre la famille, l'école et les services de santé.

Elle a conclu que la prévention, le diagnostic précoce et l'orientation rapide vers des consultations spécialisées sont essentiels pour garantir le développement harmonieux et l'inclusion sociale des enfants.