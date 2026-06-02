Congo-Kinshasa: Les mesures prises contre Ebola et leur impact sur les populations à la frontière de Giseyni

Comment les pays voisins de la RDC se protègent face au risque de propagation du virus Ebola sur leur territoire ? Au Rwanda, aucun cas n'a été enregistré, et tous les événements se poursuivent comme prévu. Kigali a mis en place différentes mesures pour limiter au maximum les risques, avec des contrôles sanitaires aux différents points d'entrée dans le pays, et pour les voyageurs ayant visité la RDC, une interdiction d'entrée pour les étrangers ou un placement en quarantaine pour les Rwandais et résidents. Reportage à Gisenyi, à la frontière avec la ville congolaise de Goma.

Chargés de nourriture, les vélos quittent presque comme d'habitude le marché. Mais ils déchargent désormais leur cargaison en zone neutre à la Petite Barrière, explique Ndagijimana Innocent, dirigeant d'une coopérative de transporteurs. « Dans cette zone, il y a des agents de santé qui nous aident à nous laver les mains et à prévenir Ebola. Même nos vélos sont désinfectés pour qu'aucun virus ne puisse entrer au Rwanda », précise-t-il.

Une liste réduite de transporteurs est autorisée à se rendre à la frontière. L'objectif est de limiter les risques. Eric a de la famille côté congolais et il espère pouvoir les revoir bientôt. « Souvent ils venaient ici, et nous on allait là-bas. Ils nous manquent, parce qu'ils ne peuvent pas traverser avec cette épidémie. On ne parle qu'au téléphone », déplore cet homme d'affaires.

Un retour rapide à la normale ?

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Tout comme lui, Safi espère un retour rapide à la normale. Enseignante à Gisenyi, mais avec des enfants à Goma, elle attend de pouvoir les retrouver. « Ça n'a pas été facile. Vu que je suis mère, je les appelle matin et soir, pour connaître leur état, savoir comment ils sont. Ne pas les voir, ça fait mal, mais on est obligé de garder le travail », confie-t-elle.

Au Rwanda, les événements et déplacements internes se poursuivent normalement. Aucun cas d'Ebola n'a été déclaré dans le pays.