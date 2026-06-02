Algérie: Le ministre de l'Intérieur Saïd Sayoud entame une visite en France

Le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Sayoud, entame ce lundi 1er juin une visite en France de deux jours. Il a été reçu il y a moins de deux heures à l'aéroport du Bourget, au nord-est de Paris, par son homologue français Laurent Nuñez. Cette visite fait suite aux déplacements successifs de ministres français à Alger ces dernières semaines, dans une logique d'apaisement des relations entre les deux pays.

Cette visite s'inscrit « dans la continuité du déplacement de Laurent Nuñez le 16 et 17 février dernier à Alger », lit-on dans un communiqué du ministère français de l'Intérieur.

Depuis la venue de Laurent Nuñez en Algérie il y a plus de trois mois, le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a également effectué un déplacement important au mois de mai dernier. Les deux hommes avaient été reçus par le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Restaurer un « dialogue efficace »

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Au programme de cette visite qui vise « à restaurer avec l'Algérie un dialogue efficace, respectueux de l'intérêt national de chacun », un échange bilatéral est prévu entre les deux ministres à 13h TU. Ensuite, plusieurs réunions de travails vont être axées sur les thèmes de la sécurité et la lutte contre la criminalité organisée, les questions migratoires et la sécurité civile.

Le cas de Christophe Gleizes, le journaliste français détenu en Algérie, sera abordée sans détours, a expliqué Laurent Nuñez ce lundi chez nos confrères de France Inter. Pour le moment, aucune annonce n'a été faite sur une éventuelle rencontre entre Saïd Sayoud et le président français Emmanuel Macron.