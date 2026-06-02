Tunisie: Autriche - Les Aigles de Carthage s'inclinent malgré une prestation prometteuse

La sélection tunisienne a concédé une courte défaite face à l'Autriche (1-0), lundi soir, en match amical de préparation à la Coupe du monde 2026. Malgré un résultat défavorable, les Aigles de Carthage ont affiché un visage rassurant et se sont créés plusieurs occasions nettes tout au long de la rencontre.

Dès l'entame, les Autrichiens ont tenté de prendre l'initiative, mais le gardien Mouhib Chamekh s'est montré vigilant en repoussant une dangereuse tentative de Marcel Sabitzer dès la 4e minute. La Tunisie a ensuite multiplié les opportunités. Hannibal Mejbri a trouvé la barre transversale sur coup franc à la 13e minute, avant que Firas Chaouat ne touche le poteau cinq minutes plus tard à la suite d'un service de Hannibal. Ismaël Gharbi s'est également illustré par une tentative à la 24e minute, sans toutefois parvenir à cadrer.

Le tournant de la première période est intervenu à la 38e minute lorsque Konrad Laimer a été exclu après intervention de l'assistance vidéo, pour une main commise alors qu'il était le dernier défenseur. La Tunisie a immédiatement tenté d'exploiter sa supériorité numérique, mais le coup franc d'Anis Ben Slimane s'est écrasé sur la transversale. Dans la continuité de l'action, Firas Chaouat a contraint le gardien autrichien à une nouvelle intervention décisive.

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Alors que les Tunisiens semblaient en mesure de faire la différence, l'Autriche a fait preuve d'un réalisme redoutable. À la 64e minute, Marcel Sabitzer a conclu un contre rapide pour inscrire l'unique but de la rencontre. Les locaux ont ensuite failli doubler la mise. Deux minutes après l'ouverture du score, Mouhib Chamekh a détourné une première tentative sur son poteau avant qu'un second tir autrichien ne soit repoussé par la transversale.

Malgré cette défaite, la sélection tunisienne a livré une prestation encourageante face à un adversaire de qualité, affichant de bonnes dispositions offensives et une organisation défensive globalement solide. Des enseignements positifs à quelques mois des prochaines échéances des Aigles de Carthage.