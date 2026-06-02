Ethiopie: Une mobilisation électorale importante reflète l'attachement des citoyens aux enjeux nationaux, affirme le diacre Daniel Kibret

Addis-Abeba — Le diacre Daniel Kibret, conseiller du Premier ministre chargé des questions sociales, a indiqué que l'affluence remarquable d'électeurs venus voter dès les premières heures lors des 7es élections générales en Éthiopie illustre le fort engagement des citoyens envers les affaires du pays.

Le diacre Daniel a accompli son devoir civique lundi matin et a salué la mobilisation observée parmi les électeurs dans l'ensemble du territoire.

Prenant la parole après avoir voté, il a souligné que de nombreux citoyens s'étaient présentés devant les centres de vote avant l'aube, plusieurs attendant longuement dans l'obscurité afin de prendre part au scrutin.

« Le fait que les citoyens soient arrivés dès les premières heures du jour et aient attendu avant même le lever du soleil démontre leur attachement à la nation ainsi que leur volonté de contribuer à l'édification de son avenir », a-t-il déclaré.

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Selon le diacre Daniel, cette forte mobilisation montre que les Éthiopiens sont conscients de l'importance de leur devoir démocratique et qu'ils n'ont besoin d'aucune motivation extérieure pour participer à la vie nationale.

Il a présenté les élections comme un mécanisme fondamental pour consolider la démocratie et garantir la continuité du développement du pays, ajoutant que la participation élevée constatée dans les bureaux de vote traduit un profond esprit civique et un fort sentiment d'appartenance.

Le conseiller a précisé que cette mobilisation exceptionnelle prouve clairement que les citoyens prennent une part active aux affaires nationales et sont résolus à soutenir l'avancement démocratique de leur pays.

Le scrutin se poursuit actuellement à travers l'Éthiopie, où des millions d'électeurs choisissent leurs représentants aux assemblées fédérales et régionales.