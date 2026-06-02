Ethiopie: L' EHRC indique n'avoir constaté aucune violation des droits de l'homme à ce jour lors de la 7e élection législative

Addis Ababa — La Commission éthiopienne des droits de l'homme a indiqué n'avoir constaté aucune violation des droits de l'homme à ce jour lors de la 7e élection générale en Éthiopie, alors que des millions de citoyens continuent de voter à travers le pays.

L'Éthiopie organise actuellement sa 7e élection générale, à laquelle participent plus de 54 millions d'électeurs inscrits afin d'élire les représentants à la Chambre des représentants du peuple et aux conseils régionaux.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 h du matin dans tout le pays, marquant le début d'un scrutin largement considéré comme une étape importante dans le parcours démocratique du pays.

Dans le cadre de son mandat constitutionnel, la Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC) assure un suivi à l'échelle nationale du processus électoral afin d'évaluer les conditions de vote et de garantir la protection des droits des électeurs tout au long de la journée électorale.

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Une délégation d'observation dirigée par le président de la Commission électorale éthiopienne (EHRC), Berhanu Adelo, s'est rendue dans des bureaux de vote à Arba Minch et à Jimma afin d'observer le déroulement du scrutin et d'évaluer le respect des normes électorales et des droits de l'homme.

S'exprimant à l'issue de ces visites, le président Berhanu Adelo a déclaré que les électeurs, y compris les femmes, les hommes et les personnes handicapées, avaient pu accéder aux bureaux de vote sans restriction et participer librement au scrutin.

Selon le président de la Commission, les observations formulées jusqu'à présent indiquent que le scrutin s'est déroulé conformément à la législation électorale en vigueur et aux principes relatifs aux droits de l'homme.

Il a noté que les bureaux de vote avaient ouvert à l'heure prévue, à 6 h, en présence des électeurs, des agents électoraux et des observateurs au moment où le scrutin a débuté.

La Commission a en outre indiqué que le scrutin s'était déroulé dans le calme, de manière ordonnée et bien organisée, aucune violation des droits de l'homme n'ayant été signalée à ce jour.

Les équipes de la Commission électorale (EHRC) surveillent le scrutin dans 175 circonscriptions et plus de 2 700 bureaux de vote à travers le pays, a souligné le président de la Commission.

La Commission a également indiqué que les plaintes liées aux élections sont suivies grâce à un mécanisme dédié de suivi des plaintes, mis en place pour traiter les préoccupations pouvant survenir au cours du processus électoral.

La Commission des droits de l'homme (EHRC) a souligné qu'elle continuerait à surveiller tant les activités du jour du scrutin que la période postélectorale afin de garantir le respect et la protection des droits de l'homme tout au long du cycle électoral.

Alors que le scrutin se poursuit dans tout le pays, la forte affluence observée dans de nombreux bureaux de vote témoigne d'un engagement solide de la population à façonner l'avenir du pays par les urnes, a également appris l'ENA.