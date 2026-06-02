Ethiopie: La démocratie à l'oeuvre - Des millions d'Éthiopiens participent aux 7es élections générales

Dès les premières lueurs du jour ce lundi en Éthiopie, un vaste mouvement citoyen prenait déjà forme à travers le pays. Des rues d'Addis-Abeba aux rives du lac Tana à Bahir Dar, en passant par la cité historique de Harar et les villes en plein essor comme Adama, Hawassa, Arba Minch, Gondar, Dessie ou Jigjiga, des millions d'électeurs se sont dirigés vers les bureaux de vote dès l'aube pour prendre part aux 7es élections générales. Les centres communautaires et espaces publics se sont ainsi transformés en lieux de participation démocratique.

Bien avant l'ouverture officielle du scrutin, de longues files d'attente se formaient déjà devant de nombreux bureaux de vote. Dans plusieurs localités, les citoyens patientaient calmement sur plusieurs dizaines de mètres afin d'exercer leur droit de vote. Cette mobilisation, observée aussi bien dans les États régionaux que dans les administrations urbaines, témoignait d'un fort engagement national envers le processus démocratique.

Les premières heures du scrutin ont offert l'image d'un pays largement mobilisé autour de cet important rendez-vous électoral.

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À Addis-Abeba, notamment dans le secteur de Kilinto, au woreda 09 de la sous-ville d'Akaki Kality, des milliers d'habitants se sont présentés avant le lever du soleil malgré la fraîcheur matinale. Des personnes âgées accompagnées de leurs proches, des jeunes électeurs munis de leurs documents d'identité ainsi que des salariés souhaitant voter avant leur journée de travail faisaient partie des premiers arrivants.

La même dynamique a été observée dans l'ensemble de la capitale. À Arada, Bole, Yeka, Lideta, Nifas Silk-Lafto, Kolfe Keranio, Addis Ketema, Kirkos et dans d'autres sous-villes, les centres de vote ont enregistré un flux continu d'électeurs dès les premières heures de la matinée.

Cette forte participation ne concernait pas uniquement Addis-Abeba.

Dans les différentes régions du pays, les premiers rapports ont signalé une importante affluence. À Bahir Dar, dans la région Amhara, les habitants se sont rassemblés tôt devant les bureaux de vote. À Adama ainsi que dans d'autres villes majeures de l'Oromia, les files d'attente étaient déjà longues avant même le début des opérations. À Harar, l'un des plus anciens centres urbains du pays, les citoyens se sont déplacés massivement, tandis qu'une mobilisation similaire était constatée à Hawassa, Arba Minch, Gondar, Dessie, Jigjiga, Semera, Dire Dawa et dans de nombreuses autres localités.

La répétition de ces scènes à travers les différentes régions du pays a mis en évidence la portée nationale du scrutin ainsi que l'intérêt qu'il suscite auprès de la population. Pour beaucoup, voter représentait non seulement un droit garanti par la Constitution, mais également une responsabilité civique et une occasion de contribuer à l'avenir de la nation.

« Depuis le début, tout se déroule de manière fluide », a expliqué un électeur de Kilinto après avoir accompli son devoir civique. « Nous sommes venus très tôt pour exercer notre droit démocratique. Voir autant de citoyens participer renforce ma confiance dans l'importance accordée à cette élection. »

Une autre électrice a souligné l'atmosphère qui régnait tout au long de la journée : « Nous attendions ce moment depuis longtemps. Les gens font preuve de patience et respectent les règles établies. C'est ainsi que la démocratie doit fonctionner. »

Au sein des bureaux de vote, les discussions portaient fréquemment sur les préoccupations quotidiennes. Les électeurs évoquaient notamment la croissance économique, l'emploi, les services de santé, l'éducation, les infrastructures ainsi que leurs attentes pour leurs communautés et pour le pays dans son ensemble.

Malgré la diversité des opinions politiques, de nombreux citoyens ont insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité du scrutin grâce à une participation pacifique et au respect des règles démocratiques.

L'un des éléments les plus remarquables de cette journée a été la présence massive des jeunes électeurs.

Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, de nombreux primo-votants ont fait la queue dès les premières heures du matin. Beaucoup avaient choisi d'arriver avant l'aube, convaincus que leur participation pouvait influencer l'avenir du pays à court comme à long terme.

« Nous voulions prendre part à la décision qui déterminera notre avenir », a déclaré un jeune électeur attendant son tour. « Chaque vote contribue à construire le pays dans lequel nous voulons vivre. »

Pour les observateurs et les analystes politiques, la mobilisation des jeunes constitue souvent un indicateur important de la vitalité démocratique. Leur forte participation reflète un intérêt croissant pour la gouvernance et les affaires publiques.

Les femmes ont également joué un rôle majeur tout au long du scrutin. Dans les bureaux de vote répartis à travers le pays, elles ont participé en grand nombre, seules, avec leurs proches ou en groupe. Cette présence illustre leur implication croissante dans la vie civique et publique.

Nombre d'entre elles ont expliqué que des questions telles que l'éducation, la santé, les opportunités économiques ou encore le développement local avaient motivé leur participation. D'autres ont présenté le vote comme une expression de leur citoyenneté et une contribution au renforcement de la démocratie.

En parallèle, les responsables électoraux étaient à l'oeuvre dès les premières heures du jour afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Avant l'ouverture des bureaux, ils ont procédé aux derniers préparatifs : mise en place des postes d'enregistrement, vérification des urnes, organisation du matériel électoral et coordination avec les observateurs ainsi que les représentants des partis.

Une fois les opérations lancées, les électeurs ont suivi un processus structuré comprenant la vérification de leur identité, la confirmation de leur inscription, la remise des bulletins de vote et les différentes étapes nécessaires au vote. Selon plusieurs rapports, malgré l'affluence observée dans de nombreux centres, les opérations se sont généralement déroulées de manière efficace.

La coopération entre les responsables électoraux, les observateurs, les forces de sécurité et les représentants des partis politiques a contribué au maintien de l'ordre et à la bonne gestion du scrutin, y compris dans les zones les plus fréquentées.

Au-delà des chiffres, cette forte mobilisation matinale revêt une signification particulière. La participation observée à travers les différentes régions, langues, cultures et catégories sociales du pays témoigne d'un engagement collectif envers le processus démocratique. Des grandes villes aux localités les plus reculées, les citoyens ont démontré leur volonté de participer à la gouvernance par des moyens pacifiques et constitutionnels.

Au fil de la journée, les opérations de vote se sont poursuivies, offrant l'image d'une population fortement engagée dans cet exercice civique majeur. Les longues files d'attente, l'organisation du processus et la participation soutenue ont marqué les premières heures du scrutin.

Ainsi, dès l'aube et tout au long de la matinée, les 7es élections générales en Éthiopie ont débuté sous le signe d'une forte mobilisation citoyenne, illustrant un engagement démocratique significatif et donnant le ton à l'un des rendez-vous civiques les plus importants de l'histoire récente du pays.