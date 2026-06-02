Ethiopie: Les habitants d'Addis-Abeba prouvent qu'ils représentent la principale source de pouvoir pour établir un gouvernement - Maire Adanech

1 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les habitants d'Addis-Abeba prouvent qu'ils représentent la principale source de pouvoir pour établir un gouvernement en votant largement dans tous les bureaux de vote de la ville, a déclaré aujourd'hui la maire Adanech Abiebie.

Les 7èmes élections générales éthiopiennes se déroulent actuellement, les bureaux de vote ayant ouvert leurs portes à 6h00 partout dans le pays.

Ayant voté ce matin, la maire d'Addis-Abeba, Adanech, a affirmé que le processus électoral se déroule de façon démocratique, libre et équitable.

Pour la maire, le peuple montre concrètement qu'il représente la principale source de pouvoir pour établir un gouvernement.

Elle a souligné l'importance pour les citoyens de comprendre que ne pas voter revient à gaspiller leurs droits, et les a encouragés à se rendre aux urnes.

Les élections générales éthiopiennes ont lieu sous la supervision d'observateurs électoraux nationaux et continentaux.

Le scrutin se déroule avec la participation de 42 partis politiques en lice et de nombreux candidats indépendants.

Lire l'article original sur ENA.

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