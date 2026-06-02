Ethiopie: Les responsables des formations politiques votent tandis que les 7es élections générales éthiopiennes se déroulent dans tout le pays

Addis-Abeba — Les responsables des partis politiques ainsi que les candidats indépendants ont voté lundi dans des bureaux de vote répartis à travers l'Éthiopie, alors que le déroulement des 7es élections générales du pays se poursuivait. Les différents acteurs politiques ont appelé les citoyens à prendre part au scrutin dans le calme et à respecter les résultats issus du processus démocratique.

Parmi les électeurs figurait Eyob Mesafint, président de l'organisation « Citoyens éthiopiens pour la justice sociale », qui a accompli son vote au bureau n° 18 de Kirkos, dans la périphérie d'Addis-Abeba.

Après avoir déposé son bulletin, M. Mesafint a affirmé sa confiance envers le processus électoral et a mis en avant l'importance d'une participation citoyenne étendue.

« Nous reconnaîtrons les résultats à condition que le processus demeure démocratique et s'achève comme il a commencé », a-t-il déclaré.

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Le dirigeant de l'opposition a précisé n'avoir rencontré aucun problème majeur pendant le vote et a invité tous les électeurs enregistrés à utiliser leur carte électorale afin d'exercer leur droit constitutionnel de voter.

Le président du Parti de la liberté et de l'égalité, Abdulkadir Adem, a lui aussi voté au bureau de vote 8 de la circonscription 24 de la sous-ville de Kolfe Keranio, à Addis-Abeba.

Par ailleurs, le secrétaire général du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, Mistireselassie Tamrat, a pris part au scrutin, tandis que le président du Mouvement populaire de libération de Wolaita, Woldemariam Lisanu, a voté au bureau Gale 1 situé dans la zone de Wolaita.

Dans l'État régional de Sidama, les représentants des partis en compétition ont indiqué que le vote s'était déroulé paisiblement et sans incident. Les responsables politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, ont estimé que le processus était globalement équitable et dépourvu de difficultés importantes.

Parmi les personnalités partageant cette appréciation figuraient Abraham Marshalo du Parti de la Prospérité à Sidama ; Wondimu Haile des Citoyens éthiopiens pour la justice sociale ; Shibeshi Mekonnen et Tamrat Assefa du Parti démocratique Hibir Ethiopie.

Abraham Tilahun, candidat indépendant en course pour un siège à la Chambre des représentants du peuple dans la circonscription de Bole à Addis-Abeba, a voté au bureau de vote de Lem Shemachoch.

Alors que des millions d'Éthiopiens poursuivent leur participation au vote dans l'ensemble du pays, les responsables des partis et les candidats ont exhorté les citoyens en âge de voter à s'impliquer activement dans le processus électoral et à choisir les candidats ainsi que les partis de leur préférence.

Ils ont également renouvelé leur engagement à respecter le choix des électeurs et à accepter les résultats des élections, en soulignant l'importance d'un processus démocratique pacifique, transparent et crédible.