Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh appelle les Éthiopiens à voter alors que le pays organise ses 7e élections législatives

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a appelé les Éthiopiens à participer activement aux 7e élections législatives du pays, soulignant l'importance du vote pour renforcer la démocratie et façonner le développement futur de l'Éthiopie.

Dans un message publié sur sa page X officielle après avoir voté à Bahir Dar, le vice-Premier ministre a souligné que plus de 54 millions de citoyens éligibles ont la possibilité de contribuer à déterminer l'orientation future du pays par le biais des urnes.

« Aujourd'hui, plus de 54 millions de citoyens éligibles ont la possibilité de contribuer à façonner l'avenir de notre pays par le biais des urnes. Partout dans le pays, les Éthiopiens commencent à faire entendre leur voix et à participer à cet important exercice démocratique », a-t-il déclaré.

Temesgen a déclaré avoir exercé son droit constitutionnel en tant que citoyen en votant à Bahir Dar, rejoignant ainsi les millions d'Éthiopiens qui participent à la 7e élection générale du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant l'importance des élections dans la gouvernance démocratique, le vice-Premier ministre a décrit le vote comme un pilier fondamental de la démocratie et un instrument important par lequel les citoyens contribuent au progrès national.

« Les élections sont la pierre angulaire de la démocratie. Chaque vote exprimé aujourd'hui est une contribution significative à l'instauration d'une paix durable, d'un développement durable et d'une prospérité partagée pour notre nation », a-t-il écrit.

Soulignant l'importance des élections dans la gouvernance démocratique, le vice-Premier ministre a décrit le vote comme un pilier fondamental de la démocratie et un instrument essentiel par lequel les citoyens contribuent au progrès national.

« Les élections sont la pierre angulaire de la démocratie. Chaque vote exprimé aujourd'hui est une contribution significative à l'édification d'une paix durable, d'un développement durable et d'une prospérité partagée pour notre nation », a-t-il écrit.

Le vice-Premier ministre a en outre appelé les citoyens de tout le pays à prendre part au processus électoral et à faire entendre leur voix par le biais d'une participation démocratique pacifique.

« J'appelle chaque citoyen éthiopien à se rendre aux urnes. Votre voix compte, et votre vote compte. Faisons ensemble de ce parcours démocratique une réussite », a-t-il déclaré.

Ses propos interviennent alors que les Éthiopiens de tout le pays continuent de participer au processus électoral visant à élire les représentants au Parlement fédéral et aux conseils régionaux.

Temesgen a souligné le rôle des citoyens dans le parcours démocratique et le développement national de l'Éthiopie, insistant sur le fait que le progrès du pays repose sur la participation active et les efforts collectifs de sa population.

« L'Éthiopie s'élève grâce à la force et à la participation de son peuple », a-t-il déclaré.

Le message du vice-Premier ministre reflète l'importance accrue accordée à l'engagement civique et à la participation citoyenne, alors que les Éthiopiens exercent leur droit constitutionnel de vote et contribuent à façonner l'avenir du pays.