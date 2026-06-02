Ethiopie: La présidente du Conseil électoral national du pays salue le déroulement satisfaisant des 7èmes élections générales éthiopiennes

Addis-Abeba — La présidente du Conseil électoral national d'Éthiopie (NEBE), Melatework Hailu, a déclaré que les 7èmes élections générales éthiopiennes se tenaient dans des conditions libres, équitables et démocratiques, avec la participation de millions de citoyens à travers le pays.

S'exprimant devant les médias cet après-midi, Mme Melatework a indiqué que le Conseil avait achevé avec succès toutes les préparations requises pour le scrutin, réunissant ainsi les conditions nécessaires à un processus électoral transparent, indépendant et fiable.

Elle a précisé que d'importants travaux préparatoires avaient été réalisés depuis le lancement du processus électoral afin d'assurer que le vote se déroule conformément aux principes démocratiques et aux règles électorales en vigueur.

Selon la présidente, l'ensemble des préparatifs préélectoraux a été achevé dans les délais prévus, permettant ainsi l'ouverture du vote sans incident à 6h00 dans tout le pays. Elle a ajouté que les électeurs ont commencé à affluer vers les bureaux de vote dès les premières heures de la matinée, exerçant leurs droits démocratiques librement et dans le calme.

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Dans l'ensemble de l'Éthiopie, les citoyens élisent les membres de neuf conseils régionaux ainsi qu'un nouveau parlement fédéral.

Cette consultation électorale jouera un rôle essentiel dans l'orientation de l'avenir politique et de la gouvernance du pays.

Des responsables électoraux, des agents de sécurité, des observateurs et du personnel électoral ont été mobilisés à travers le pays afin d'accompagner ce qui est considéré comme l'un des exercices démocratiques les plus importants et les plus observés du continent africain.

Le scrutin a suscité un intérêt considérable aussi bien sur le plan national qu'international, illustrant l'importance stratégique de l'Éthiopie, l'une des nations les plus peuplées et influentes d'Afrique.

L'ampleur de cette élection met en évidence son importance. Plus de 54 millions d'électeurs inscrits sont appelés à voter et disposent d'un choix parmi les candidats de 42 partis politiques.

Plus de 10 000 candidats sont en compétition pour des fonctions publiques, tandis qu'environ 52 000 bureaux de vote ont été installés dans tout le pays afin d'assurer un large accès au scrutin.

Au-delà de la désignation des représentants politiques, cette élection est largement considérée comme une étape institutionnelle majeure dans le processus démocratique de l'Éthiopie.

Les observateurs estiment que ses résultats devraient avoir une influence sur le paysage politique, les priorités gouvernementales et la trajectoire de développement du pays au cours des prochaines années.

Affichant sa confiance dans le processus en cours, Melatework a réaffirmé l'engagement de la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) à garantir que l'élection reste transparente, inclusive, pacifique et conforme à la volonté du peuple éthiopien.

Alors que le vote se poursuit dans l'ensemble du pays, la forte affluence observée dans de nombreux bureaux de vote reflète un engagement citoyen significatif dans la construction de l'avenir national par la voie des urnes, a rapporté l'ENA.