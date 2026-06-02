Ethiopie: Le Premier ministre Abiy exhorte les candidats à honorer la confiance du public alors que des millions de personnes votent à travers le pays

1 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les candidats politiques de tous bords à faire preuve d'un sens profond du devoir et d'une préparation mentale à la hauteur de l'engagement extraordinaire dont a fait preuve aujourd'hui l'électorat éthiopien.

S'exprimant après avoir voté dans sa ville natale, Beshasha, le Premier ministre a souligné que sa principale préoccupation ne concernait pas les électeurs, qui ont déjà prouvé leur maturité, mais l'intégrité et le dévouement de ceux qui seront élus pour servir la nation.

Le Premier ministre a fait remarquer que les longues files d'attente ordonnées qui se sont formées tôt le matin devant les bureaux de vote témoignent du fait que le peuple éthiopien n'a besoin d'aucune guidance ni réprimande extérieure pour déterminer son destin, construire son système démocratique et renforcer son statut d'État.

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Soulignant l'importance historique de ce scrutin, le Premier ministre Abiy a insisté sur le fait que les cinq prochaines années marqueront le début d'une ère de transformation, exigeant un travail sans précédent, une vision stratégique et une énergie collective pour garantir que le pays passe d'une dépendance vis-à-vis de l'étranger à un pilier autonome et fondamental de la stabilité régionale.

Tout en exprimant ses inquiétudes personnelles quant à savoir si les représentants élus posséderont la pureté de coeur et l'éthique de travail sans faille nécessaires pour changer le cours de l'histoire du pays, le Premier ministre Abiy a affirmé qu'il était prêt à se plier au verdict démocratique et à accepter avec dignité les résultats des élections.

Il a conclu en exprimant sa profonde gratitude envers les citoyens, les responsables électoraux et les médias, prédisant avec confiance que les fondations d'un État solide sont en train d'être posées afin que les générations futures n'aient jamais à trébucher sur les obstacles fondamentaux auxquels leurs prédécesseurs ont été confrontés.

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