Ethiopie: Les hauts responsables éthiopiens votent lors de la 7e élection législative

1 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — De hauts responsables du gouvernement éthiopien se sont joints à des millions de citoyens pour voter alors que le scrutin se poursuit dans tout le pays à l'occasion de la 7e élection législative en Éthiopie.

Le président de l'Éthiopie, Taye Atske Selassie, a voté dans le quartier d'Arada, Woreda 8, à Addis-Abeba, participant ainsi à ce qui est largement considéré comme un exercice démocratique crucial pour la nation.

Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, a également voté dans un bureau de vote à Arba Minch.

De son côté, le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a voté au bureau de vote n° 1 de la ville de Gondar, où il se présente également comme candidat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette élection nationale se déroule en présence de plus de 54 millions d'électeurs inscrits appelés à élire les représentants du nouveau Parlement fédéral et des conseils régionaux.

Le scrutin a débuté tôt lundi matin, les citoyens se rendant en grand nombre aux urnes pour exercer leurs droits démocratiques.

Les citoyens de la circonscription d'Arba Minch votent depuis l'ouverture des bureaux de vote à 6 h, 227 bureaux de vote étant mis à la disposition des électeurs dans toute la circonscription.

Les électeurs choisissent parmi les candidats de 42 partis politiques, avec plus de 10 000 candidats en lice pour des fonctions publiques dans quelque 52 000 bureaux de vote mis en place à travers tout le pays.

Des responsables électoraux, des agents de sécurité, des observateurs et du personnel électoral ont été déployés dans tout le pays pour faciliter ce qui est considéré comme l'un des plus grands scrutins d'Afrique.

Les bureaux de vote ont ouvert à 6 h, et de longues files d'attente se sont formées dans de nombreuses régions, les Éthiopiens participant à l'orientation future de leur nation par le biais des urnes.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.