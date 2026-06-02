Ethiopie: Les hauts responsables éthiopiens votent lors de la 7e élection législative

Addis Ababa — De hauts responsables du gouvernement éthiopien se sont joints à des millions de citoyens pour voter alors que le scrutin se poursuit dans tout le pays à l'occasion de la 7e élection législative en Éthiopie.

Le président de l'Éthiopie, Taye Atske Selassie, a voté dans le quartier d'Arada, Woreda 8, à Addis-Abeba, participant ainsi à ce qui est largement considéré comme un exercice démocratique crucial pour la nation.

Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, a également voté dans un bureau de vote à Arba Minch.

De son côté, le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a voté au bureau de vote n° 1 de la ville de Gondar, où il se présente également comme candidat.

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Cette élection nationale se déroule en présence de plus de 54 millions d'électeurs inscrits appelés à élire les représentants du nouveau Parlement fédéral et des conseils régionaux.

Le scrutin a débuté tôt lundi matin, les citoyens se rendant en grand nombre aux urnes pour exercer leurs droits démocratiques.

Les citoyens de la circonscription d'Arba Minch votent depuis l'ouverture des bureaux de vote à 6 h, 227 bureaux de vote étant mis à la disposition des électeurs dans toute la circonscription.

Les électeurs choisissent parmi les candidats de 42 partis politiques, avec plus de 10 000 candidats en lice pour des fonctions publiques dans quelque 52 000 bureaux de vote mis en place à travers tout le pays.

Des responsables électoraux, des agents de sécurité, des observateurs et du personnel électoral ont été déployés dans tout le pays pour faciliter ce qui est considéré comme l'un des plus grands scrutins d'Afrique.

Les bureaux de vote ont ouvert à 6 h, et de longues files d'attente se sont formées dans de nombreuses régions, les Éthiopiens participant à l'orientation future de leur nation par le biais des urnes.