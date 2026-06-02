Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed rejoint des millions d'Éthiopiens aux urnes lors de la 7e élection legislative

1 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a voté lors de la 7e élection législative en Éthiopie, dans sa ville natale de Beshasha, rejoignant ainsi les millions de citoyens qui participent à un scrutin largement considéré comme un moment marquant dans le parcours démocratique du pays.

Cette élection nationale se déroule alors que plus de 54 millions d'électeurs inscrits sont appelés à élire les représentants du nouveau Parlement fédéral et des conseils régionaux.

La participation du Premier ministre souligne l'importance de l'engagement civique et le rôle des urnes dans la construction de l'avenir politique du pays.

Partout en Éthiopie, le scrutin a débuté ce matin, les citoyens se rendant en grand nombre aux urnes pour exercer leurs droits démocratiques. Les électeurs élisent des représentants issus de 42 partis politiques, avec plus de 10 000 candidats en lice pour des mandats publics dans environ 52 000 bureaux de vote mis en place à travers le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des responsables électoraux, des agents de sécurité, des observateurs et du personnel électoral ont été déployés dans tout le pays pour faciliter ce qui est considéré comme l'un des plus grands scrutins d'Afrique. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 h, et de longues files d'attente se sont rapidement formées, les citoyens venant ainsi contribuer à tracer l'avenir de leur nation.

Au-delà de son importance électorale, ce scrutin est suivi de près tant au niveau national qu'international, ce qui reflète le poids politique, l'ampleur démographique et l'influence régionale de l'Éthiopie.

Les analystes décrivent cette élection comme un processus démocratique clé qui pourrait contribuer à définir la trajectoire politique et de développement du pays dans les années à venir.

Alors que les Éthiopiens continuent de voter, cette élection apparaît comme une puissante expression de la participation civique et de la prise de décision nationale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.