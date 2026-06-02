Ethiopie: Le scrutin est en cours dans tout le pays, où le 7e scrutin général a débuté à l'aube

Addis Ababa — Selon certaines informations, les électeurs de Bahir Dar, capitale de la région d'Amhara, d'Adama, ville de la région d'Oromia, et de Harrar, capitale de la région de Harar, ont commencé à voter dès le lever du jour.

À Bahir Dar, où le scrutin pour la 7e élection générale a débuté très tôt ce matin, les habitants se rendent aux bureaux de vote pour exprimer leur choix.

Les électeurs font la queue depuis 6 h du matin pour voter.

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Le scrutin se poursuivra de l'aube au crépuscule, conformément aux procédures établies par la Commission électorale nationale éthiopienne.

De même, dans la ville d'Adama, en Oromia, les habitants votent dans différents bureaux de vote. Aux côtés des habitants de la ville, le maire Hailu Jelde a pris part au scrutin.

Dans son allocution, le maire a déclaré que les habitants de la ville méritaient d'être félicités pour avoir courageusement pris la peine de se rendre aux urnes malgré le froid.

Il a fait part de son admiration pour l'engagement et l'enthousiasme des électeurs présents au bureau de vote.

Le maire a également déclaré que le pouvoir politique se déterminait par les élections et uniquement par elles, soulignant que celles-ci constituaient le principal moyen de renforcer la liberté, l'égalité et la démocratie.

Le scrutin est également en cours à Harrar, capitale de la région du Harar, ainsi que dans 296 bureaux de vote répartis dans les trois circonscriptions.

À l'occasion de la 7e élection législative éthiopienne, plus de 54 millions d'électeurs ont été inscrits pour participer au scrutin ; 42 partis politiques sont en lice, tandis que 10 438 candidats se présentent sous la bannière d'un parti et 80 en tant qu'indépendants.