Tunisie: Les avis de cessation de recherche désormais recevables dans tous les districts sécuritaires

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, lundi, l'élargissement des points de dépôt des avis de cessation de recherche à l'ensemble des bureaux des relations avec les citoyens relevant des districts de la Sûreté nationale et de la Garde nationale sur tout le territoire.

Selon un communiqué du département, cette mesure met fin au monopole du siège de la Direction de la police judiciaire, jusqu'ici seul habilité à recevoir ces documents déposés par les citoyens concernés ou leurs mandataires. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à simplifier les procédures administratives, à améliorer la qualité des services du ministère et à épargner aux citoyens des déplacements inutiles.