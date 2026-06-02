Tunisie: Affaire des prêts bancaires irréguliers - Libération de l'homme d'affaires Hatem Chaabouni contre une caution de 60 millions de dinars

1 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a examiné, lundi, le dossier relatif à l'octroi de crédits bancaires par une banque publique sans respect des procédures légales en vigueur.

Dans cette affaire, l'homme d'affaires Hatem Chaabouni ainsi que plusieurs responsables de l'établissement bancaire sont poursuivis pour leur implication présumée dans l'obtention de ces financements. À l'issue de l'audience, la chambre criminelle a accepté la demande de remise en liberté présentée en faveur de Hatem Chaabouni.

Le tribunal a toutefois assorti cette décision d'une condition financière, exigeant le dépôt d'une garantie de 60 millions de dinars auprès de la Trésorerie générale de la République tunisienne. L'affaire s'inscrit dans le cadre des dossiers de corruption financière examinés par la justice tunisienne concernant les conditions d'octroi de prêts bancaires au sein d'établissements publics.

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