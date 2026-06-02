Addis Ababa — Plus de 54 millions d'électeurs ont commencé à voter lors de la 7e élection législative en Éthiopie, un scrutin considéré comme un test majeur pour les institutions démocratiques et un moment clé dans la transformation politique et économique en cours dans le pays.

Des millions d'Éthiopiens ont commencé à voter ce matin, alors que le pays a officiellement donné le coup d'envoi de sa 7e élection législative, un scrutin largement considéré comme une étape décisive dans le parcours démocratique de l'Éthiopie et un moment crucial dans sa transformation politique et économique plus large.

Les bureaux de vote ont ouvert à 6 h du matin dans tout le pays, les électeurs arrivant tôt pour exercer leur droit constitutionnel et participer à l'un des plus grands scrutins d'Afrique.

Ces élections interviennent à un moment charnière pour l'Éthiopie, qui poursuit ses réformes politiques et économiques tout en s'engageant dans une modernisation institutionnelle et en renforçant son rôle d'acteur régional clé dans la Corne de l'Afrique.

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Pour de nombreux observateurs, l'importance de ce scrutin dépasse le simple choix de représentants politiques. L'élection est de plus en plus considérée comme un indicateur majeur de la participation démocratique en cette période de transformation nationale.

Les citoyens votent pour élire les membres de neuf conseils régionaux et les représentants à la Chambre des représentants du peuple, l'assemblée législative fédérale de l'Éthiopie, qui jouera par la suite un rôle central dans la formation du prochain gouvernement et la définition des priorités politiques pour les années à venir.

Selon la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE), plus de 54 millions d'électeurs inscrits sont habilités à participer au scrutin, ce qui en fait l'un des plus grands scrutins jamais organisés dans l'histoire du pays.

L'ampleur du processus se reflète dans les chiffres. Plus de 10 000 candidats représentant 42 partis politiques et groupes indépendants se disputent des sièges aux niveaux fédéral et régional, tandis qu'environ 52 000 bureaux de vote ont été mis en place dans tout le pays pour faciliter la participation des électeurs.

Des responsables électoraux, des agents de sécurité, des observateurs et des milliers de membres du personnel électoral ont été déployés à travers le pays pour assurer le bon déroulement du processus électoral.

Le scrutin se déroule dans un contexte de réformes politiques et économiques continues visant à renforcer les institutions, à élargir les opportunités d'investissement et à faire progresser les priorités nationales en matière de développement.

Depuis 2018, l'Éthiopie a entrepris une série de réformes destinées à élargir la participation démocratique, à libéraliser des secteurs clés de l'économie, à renforcer la gouvernance numérique et à moderniser les institutions publiques.

Ces élections sont largement considérées comme un processus institutionnel important susceptible de contribuer à façonner la trajectoire politique et de développement de l'Éthiopie dans les années à venir.

Elles ont également suscité un intérêt considérable au-delà des frontières de l'Éthiopie.

En tant que l'une des plus grandes économies d'Afrique et acteur diplomatique clé dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie occupe une place importante dans les initiatives régionales en matière de paix, de sécurité, de commerce et de développement. Par conséquent, le processus électoral fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des observateurs internationaux, des partenaires diplomatiques, des organisations régionales et des médias internationaux.

La mission d'observation électorale de l'Union africaine et d'autres groupes d'observateurs ont déployé des équipes pour surveiller le déroulement du scrutin et évaluer la conduite des élections.

Les analystes politiques soulignent que le résultat de ces élections pourrait avoir des implications non seulement pour la gouvernance interne de l'Éthiopie, mais aussi pour la dynamique régionale au sens large, compte tenu de la taille démographique du pays, de ses ambitions économiques et de son importance géopolitique.

Pour de nombreux Éthiopiens, ces élections représentent une occasion de participer directement à la définition des priorités nationales et de contribuer au développement démocratique du pays.

Alors que le scrutin se poursuit dans tout le pays, l'attention reste focalisée sur le déroulement des opérations de vote et sur l'importance plus large d'une élection que de nombreux observateurs décrivent comme l'un des exercices démocratiques les plus déterminants actuellement en cours sur le continent africain.