Addis Ababa — Le chef de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine (AUEOM) et ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, s'est dit optimiste quant à la poursuite du bon déroulement du scrutin en Éthiopie, alors que les efforts de surveillance se poursuivent.

Le scrutin a débuté ce matin dans toute l'Éthiopie, les citoyens se rendant aux bureaux de vote pour la 7e élection législative du pays, sous l'oeil vigilant des missions d'observation régionales et continentales.

La mission de l'AUEOM a observé les procédures d'ouverture dans un bureau de vote afin d'évaluer l'état de préparation des agents électoraux et le déroulement du scrutin.

Le chef de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine (AUEOM), M. Kenyatta, a déclaré à cette occasion : « ... le processus a commencé, et nous continuerons à surveiller son déroulement tout au long de la journée pour en évaluer le flux, puis nous reviendrons en fin de journée. Jusqu'à présent, nous pouvons dire que le processus a commencé, qu'il est en marche, qu'il se déroule sans heurts, et nous espérons qu'il se poursuivra ainsi pour le reste de la journée. »

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Selon lui, le succès du processus électoral en Éthiopie aurait une portée qui dépasserait ses frontières et trouverait un écho sur l'ensemble du continent.

S'exprimant au cours de l'observation, le chef de la mission a souligné l'importance des élections pour le renforcement de la gouvernance démocratique à travers l'Afrique.

« Eh bien, vous savez, voter, c'est l'exercice par les citoyens de leurs droits démocratiques pour choisir leurs représentants et leurs dirigeants. La démocratie est une valeur que nous souhaitons ancrer sur le continent africain afin de garantir une véritable représentation, un sentiment d'inclusion et la possibilité pour les citoyens de choisir les dirigeants de leur choix. »

Il a souligné que, même si les processus démocratiques peuvent rencontrer des difficultés, chaque élection offre une occasion de s'améliorer et de consolider davantage la démocratie.

M. Kenyatta a également souligné le rôle unique de l'Éthiopie en tant que capitale diplomatique de l'Afrique, affirmant qu'un processus électoral réussi dans le pays aurait une portée au-delà de ses frontières et trouverait un écho sur l'ensemble du continent.

Par ailleurs, la mission d'observation électorale de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), dirigée par Speciosa Wandira-Kazibwe, a également suivi les procédures d'ouverture dans un bureau de vote, évaluant l'état de préparation des agents électoraux et le déroulement du scrutin.

S'adressant aux électeurs et aux résidents, la responsable a souligné l'importance de l'Éthiopie à l'échelle continentale et le rôle des élections dans la promotion de la paix et de la stabilité.

« L'Éthiopie nous intéresse beaucoup, car c'est le coeur de l'Afrique. Nous voulons la paix ici. Nous voulons que tout se passe dans le calme afin de pouvoir voyager en toute sérénité à travers l'Afrique. Ainsi, lorsque nous voyons que vous vous intéressez à la paix en Éthiopie - car les élections sont très importantes pour la paix -, nous en sommes très heureux. Et voir que les femmes sont déjà venues voter, c'est une très bonne chose ! »

Les deux missions d'observation ont salué l'atmosphère pacifique qui régnait dans le bureau de vote et ont loué la participation des électrices, la qualifiant de signe encourageant pour le processus démocratique.

Les missions devraient continuer à surveiller les processus de vote, de dépouillement et de comptage tout au long de la journée électorale avant de publier leurs évaluations préliminaires du scrutin.