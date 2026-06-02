Ethiopie: Les Éthiopiens commencent à voter lors de ces 7e élections législatives historiques

Addis Ababa — Des millions d'Éthiopiens ont commencé à voter lundi, alors que le pays entamait sa 7e élection générale, un scrutin largement considéré comme une étape importante dans le processus démocratique en cours en Éthiopie.

Partout dans le pays, les citoyens élisent les membres de neuf conseils régionaux et d'un nouveau parlement fédéral, qui joueront ensuite un rôle clé dans la formation du prochain gouvernement et l'orientation politique du pays.

Des responsables électoraux, des agents de sécurité, des observateurs et du personnel électoral ont été déployés dans tout le pays pour faciliter ce qui devrait être l'un des scrutins les plus importants et les plus suivis d'Afrique.

Au-delà de son importance électorale, ce scrutin est considéré comme un processus institutionnel majeur pour l'Éthiopie, l'un des pays les plus peuplés et les plus influents sur le plan stratégique d'Afrique.

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Son issue devrait contribuer à définir le paysage politique et la trajectoire de développement du pays pour les années à venir.

L'ampleur de cette élection se reflète dans ses chiffres remarquables.

Plus de 54 millions d'électeurs inscrits sont appelés aux urnes et auront le choix entre des candidats représentant 42 partis politiques.

Plus de 10 000 candidats sont en lice pour des mandats publics, tandis qu'environ 52 000 bureaux de vote ont été mis en place à travers le pays afin de garantir un large accès aux électeurs.

Ces élections ont suscité un vif intérêt tant au niveau national qu'international. Des observateurs internationaux surveillent le déroulement du scrutin, tandis que les médias locaux et internationaux y consacrent une couverture médiatique intensive.

Les analystes considèrent ce scrutin comme l'un des événements démocratiques les plus déterminants du continent africain, compte tenu de l'influence régionale de l'Éthiopie, de son poids démographique et de son importance géopolitique croissante.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 h du matin dans tout le pays, et de longues files d'attente se sont formées dès les premières heures de la matinée, les citoyens exerçant leur droit démocratique et participant à la construction de l'avenir de leur nation.