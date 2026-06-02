Afrique: Tunisie-RDC - Le plaidoyer de Saïed pour une « nouvelle pensée mondiale »

En recevant les émissaires de la RDC et la fille de l'icône Patrice Lumumba à Carthage, le Président Kaïs Saïed a vivement plaidé pour l'émergence d'un nouvel ordre mondial fondé sur la justice et la souveraineté. Évoquant l'héritage des pères fondateurs de l'unité africaine, le Chef de l'État a appelé le continent à s'unir pour devenir acteur de son histoire plutôt que de subir le pillage de ses ressources

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier lundi au palais de Carthage M. Crispin Mbadu Phanzu, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et de la Communauté congolaise à l'étranger.

M. Mbadu Phanzu était porteur d'un message écrit adressé au chef de l'État par son homologue de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Était également présente Mme Juliana Amato Lumumba, fille du défunt leader africain Patrice Lumumba, qui s'était rendu en Tunisie en 1960.

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Lors de cet entretien, le Chef de l'État a évoqué plusieurs jalons historiques majeurs unissant la Tunisie et la République démocratique du Congo, citant notamment la participation d'un contingent des forces armées tunisiennes aux forces de maintien de la paix de l'ONU dans la province du Katanga, parmi d'autres événements marquants.

Dans ce contexte, le président Saïed a souligné que le rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) était de réaliser l'union des États libérés du joug colonial. Il a toutefois déploré la succession rapide et l'accélération continue des événements qui ont transformé ce dessein en mirage, en dépit des immenses richesses et ressources dont regorge le continent africain.

Le Chef de l'État a par ailleurs affirmé que le monde actuel requiert l'émergence d'une pensée nouvelle. Il a souligné que l'humanité entière traverse une phase de gestation intellectuelle fondée sur la justice et la liberté, au-delà de toute égalité purement formelle dans les textes ou de toute hiérarchisation des nations et des peuples.

Le Président de la République a appelé à être des acteurs de l'écriture de cette nouvelle histoire, plutôt que d'en demeurer les victimes.