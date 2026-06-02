Cote d'Ivoire: Concours Plume anti-tabac - Patrick N'Guessan de Fraternité Matin lauréat du Super Prix

Et de trois pour le Groupe Fraternité Matin. Après Serges N'Guessant à la première édition, puis Faustin Ehouman à la troisième édition, c'est au tour de Patrick N'Guessan, journaliste à Fraternité Matin, de remporter le premier prix de la quatrième édition du concours Plume anti-tabac.

Le prix lui a été décerné le lundi 1er juin 2026, à la mairie d'Adjamé. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac organisée par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions (Pnlta), en collaboration avec le Réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire (Recltasu). Cela s'est déroulé sous la tutelle du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Parmi les 30 nominés, quatre journalistes professionnels se sont distingués en remportant le Super prix dans les catégories radio, télévision, presse en ligne et presse écrite. Il s'agit de Patrick N'Guessan de Fraternité Matin, lauréat de la catégorie presse écrite ; de Georges Ido de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti 2) pour la télévision ; d'Ernest Saint-Beni Fils de Radio Yopougon pour la radio et de Christian Dallet de Fratmat.info pour la presse en ligne. Quant à Emeline Amangoua et Germain Gabo, ils ont été classés respectivement deuxième en presse écrite et troisième en presse en ligne.

Représentant le ministre de la Santé, son directeur de cabinet adjoint, le professeur Soro Kountélé Gona, a affirmé que la Côte d'Ivoire a réussi à réduire significativement la prévalence du tabagisme chez les jeunes âgés de 13 à 15 ans, passant de 14,7 % en 2009 à 4,5 % en 2023.

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Cependant, malgré les progrès accomplis dans la lutte mondiale contre le tabagisme, il a relevé que l'industrie du tabac continue d'adapter ses stratégies afin d'attirer et de fidéliser de nouveaux consommateurs. « Ces manoeuvres sapent les efforts de lutte, nuisent à la santé des populations et ciblent particulièrement les groupes les plus vulnérables, notamment les jeunes », a-t-il déclaré.

C'est pourquoi il a félicité les lauréats et les a appelés à devenir de véritables ambassadeurs de la lutte contre le tabagisme afin d'inspirer d'autres citoyens à suivre leur exemple.

Pour sa part, Dr Ané Ambroise, représentant le chef du bureau local de l'Oms, a salué les avancées réalisées par la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le tabagisme, notamment la ratification des principaux instruments internationaux, l'adoption de la loi anti-tabac et la mise en oeuvre de plusieurs mesures réglementaires.

Il a toutefois alerté sur les menaces que représentent les nouveaux produits à base de nicotine, les stratégies marketing agressives de l'industrie du tabac et son ingérence persistante dans les politiques de santé publique. Insistant sur la vulnérabilité des jeunes, principale cible de cette industrie, il a rappelé qu'aucun produit du tabac ou de la nicotine n'est sans danger et que la meilleure protection demeure la prévention.

Quant au lauréat Patrick N'Guessan, il s'est engagé à poursuivre ses actions dans la lutte contre le tabac.