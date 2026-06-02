Sénégal: Nouveau gouvernement - Ahmadou Al Aminou Lo mise sur la cohérence, l'inclusion et l'efficacité

À l'occasion de l'annonce de son gouvernement, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a placé son discours sous le sceau de la continuité du projet porté par le président de la République, de l'intérêt supérieur de la Nation et du rassemblement des forces vives du pays.

Nommé le 25 mars 2026 à la tête du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo a d'abord exprimé sa « gratitude à Dieu Tout-Puissant » ainsi que sa « reconnaissance au président de la République » pour la confiance placée en lui. Face aux membres du nouveau gouvernement et à l'opinion publique, le chef du gouvernement a insisté sur les principes qui ont guidé la composition de son équipe. Il a indiqué que des consultations avaient été menées avec les différentes parties concernées, notamment avec Ousmane Sonko, « le président du Pastef ».

Selon lui, le président de la République a tenu à rappeler un principe fondamental de l'exercice du pouvoir : « La patrie et la République doivent toujours être au-dessus de toute considération partisane. » Une manière de souligner que les choix opérés dans la formation du gouvernement répondent avant tout aux exigences de l'État et de l'intérêt général.

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Ahmadou Al Aminou Lo a également réaffirmé l'attachement du chef de l'État au projet politique qui a conduit à son accession au pouvoir ainsi qu'à la Vision Sénégal 2050, présentée comme la boussole de l'action gouvernementale. Il a insisté sur la nécessité de traduire en actes les promesses d'un Sénégal « souverain, juste et prospère », en privilégiant le pragmatisme, la lucidité et l'efficacité dans l'action publique.

Dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales et économiques, le Premier ministre a expliqué que le président de la République considère comme prioritaire la mobilisation de « toutes les forces vives de la Nation » afin d'atteindre les objectifs les plus urgents en matière de politiques publiques.

Le nouveau chef du gouvernement a enfin justifié cette démarche de concertation en s'appuyant sur une référence religieuse. Citant un verset du Coran, il a rappelé l'importance de la consultation dans la prise de décision avant d'inviter à placer sa confiance en Dieu une fois les choix arrêtés. À travers cette première prise de parole consacrée à la formation du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo a ainsi cherché à donner le ton de son action : fidélité au projet présidentiel, recherche du consensus et priorité accordée à l'intérêt supérieur de la Nation.

Une équipe pensée pour renforcer la cohérence de l'action publique

Au-delà de la simple annonce des membres du gouvernement, le Premier ministre a tenu à expliquer les choix ayant présidé à la formation de sa nouvelle équipe. Selon lui, cette composition reflète avant tout « le désir et la réalité du vivre-ensemble » sénégalais, à travers une représentation de la diversité territoriale et sociale du pays, tout en accordant une place importante aux jeunes et aux femmes. Le chef du gouvernement a notamment insisté sur la volonté de renforcer la cohérence de l'action publique.

Dans cette optique, deux ministères stratégiques ont été fusionnés : le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Cette réorganisation donne naissance au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, confié à Cheikh Diba. Pour accompagner cette importante concentration de compétences, deux ministres auprès du ministre ont été nommés. Ils auront respectivement en charge le Budget ainsi que l'Économie, le Plan et la Coopération.

Le Premier ministre a également annoncé un réaménagement de certaines attributions ministérielles. Ainsi, les compétences liées à la communication ont été retirées du ministère des Télécommunications et du Numérique pour être transférées au ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions. Son titulaire, qui assure également les fonctions de porte-parole du gouvernement, a été élevé au rang de ministre de plein exercice. Autre évolution notable : la séparation des secteurs de l'énergie et des mines.

Les prérogatives minières ont été retirées du ministère de l'Énergie et du Pétrole afin de créer un département spécifique, le ministère des Mines et de la Géologie. Une mesure qui vise à renforcer le suivi d'un secteur appelé à jouer un rôle majeur dans la transformation économique du pays.

Pour Ahmadou Al Aminou Lo, ces ajustements ne constituent pas une rupture avec les orientations du pouvoir en place. « Nous maintenons le cap », a-t-il affirmé, tout en annonçant « un changement de méthode » fondé sur la cohérence institutionnelle, une meilleure coordination gouvernementale et une plus grande efficacité dans l'exécution des politiques publiques.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les compétences nationales, y compris celles de la diaspora sénégalaise, afin d'accompagner le pilotage des réformes et d'accélérer la réalisation des objectifs de développement. À travers cette nouvelle architecture gouvernementale, l'exécutif entend ainsi conjuguer continuité politique et renouvellement des méthodes de gouvernance, avec pour ambition de renforcer l'efficacité de l'action publique au service des priorités économiques et sociales du Sénégal.